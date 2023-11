El heredero del 'alunicero' Niño Sáez, detenido por intentar matar al portero de una discoteca de Marbella que no le dejó entrar

El hombre que intentó matar al portero de una discoteca de Marbella en 2012 tras impedirle la entrada al local ha sido detenido en Francia. Al arrestado, que se fugó de España, le constaban 13 reclamaciones judiciales y una Orden Europea de Detención y Entrega en vigor de diversos motivos, entre otros, por este homicidio en grado de tentativa. Era considerado el lugarteniente del histórico alunicero y butronero Niño Sáez Niño Sáez, asesinado a tiros hace seis años en plena calle, en el distrito madrileño de Latina.

Tras las indagaciones de la Policía Nacional, el fugitivo ha sido capturado en la localidad francesa de Melu. Junto con otra persona, también sobradamente conocida por los investigadores, formaba parte de un grupo criminal itinerante dedicado, presuntamente, al robo de establecimientos y camiones con mercancías valiosas, caso de móviles de alta gama.

Agentes de la Sección de Localización de Fugitivos tenían una investigación abierta para tratar de localizar y detener al prófugo, que ya ha sido puesto a disposición de la Corte de Apelación de París. Los investigadores constataron que pertenecía a una banda criminal en la que se ocupaba de la vigilancia previa de los establecimientos que iban a ser asaltados. Y para evitar levantar sospechas, según las pesquisas, se llegaba incluso a disfrazar de técnico de telefonía, mientras que su compinche se encargaría de la apertura de las cajas fuertes mediante oxicorte.

Un susto a los vigilantes de seguridad

El fugitivo también era buscado por los hechos ocurridos en Marbella, cuando en el año 2012, conducía un vehículo junto con otras personas, decididos a dar un susto a los vigilantes de seguridad de una discoteca por no haberles franqueado la entrada. Fue entonces cuando uno de los pasajeros del vehículo sacó un arma con dispositivo silenciador y comenzó a disparar a uno de los trabajadores. El prófugo no se encontraba en territorio español, sino que se había desplazado a la región francesa de Seine et Marne, donde podría haber permanecido oculto.

Por todo ello se solicitó la correspondiente Orden Europea de Detención y Entrega y, posteriormente, la colaboración a las autoridades francesas a través de los canales de cooperación policial. La investigación ha permitido ahora la detención de uno de los herederos de 'Niño Sáez', que contaba con un amplio historial delictivo. La Policía le considera el líder de una banda dedicada a reventar cajas fuertes y de seguridad y robar coches de alta gama. Además de en Madrid, también actuó en otros puntos como Málaga, Murcia o Zamora. El alunicero había sido detenido en numerosas ocasiones y, antes de morir, estaba acusado de cometer al menos 22 delitos.