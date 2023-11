Vecinos de Puerto de la Torre denuncian un nuevo robo en vivienda pese a las patrullas ciudadanas: "Ya actúan a cara descubierta"

Ni las patrullas que los propios vecinos siguen organizando cada noche para ahuyentar a los ladrones, como ya informó Málaga Hoy, ni tampoco la presencia policial han sido, todavía, suficientes para acabar con los robos registrados la en Urbanización Puertosol, en la barriada malagueña de Puerto de la Torre. La comunidad de propietarios ha denunciado un nuevo robo en una vivienda ocurrido el pasado fin de semana. La presidenta, Mari Ángeles Fernández, insiste en la importancia de contar con un plan impulsado por la Policía que permita poner a una situación que, recalca, vienen sufriendo desde el verano y que se ha acentuado durante el mes de octubre.

El último asalto se ha producido, en palabras de la portavoz de los vecinos, la noche del sábado, cuando los cacos volvieron a "desvalijar", asegura, una de las casas. Lo intentaron, además, en otros dos inmuebles. Los residentes, especialmente los de mayor edad, siguen estando "muy asustados". Los ladrones, que antes actuaban con pasamontañas, ahora "se pasean a cara descubierta y con total impunidad".

Mientras tanto, un grupo de vecinos continúan saliendo cada noche a la calle con la intención de disuadir a los responsables de los robos. Lo hacen desarmados y sin experiencia en seguridad, pero provistos de "potentes linternas" y cámaras de visión térmica. A través de su teléfono móvil, se organizan para blindar sus residencias. "Salimos juntos, sobre las 20:00, cuando empieza a caer la noche. Cada uno de nosotros nos posicionamos en puntos distintos y avisamos de toda persona que vemos sospechosa. Pretendemos ahuyentarlas", explicaba a este periódico uno de los residentes que forma parte de estas patrullas urbanas que comenzaron a hacer rondas nocturnas a mediados de octubre.

Son conocedores, afirmaban, del riesgo que corren enfrentándose a los ladrones, pero se sienten "obligados" a hacerlo, entienden, ante el miedo que tienen los propietarios, muchos de ellos de avanzada edad, a que estos accedan a sus viviendas. Temen regresar a sus casas y toparse, como ya les ha ocurrido a algunos, con un intruso dentro. "No sabemos por qué una urbanización, con más de 400 chalets unifamiliares y 2.000 personas residiendo en ellos, no tiene un plan de protección. Nos sentimos abandonados", remacha un afectado. La comunidad cuenta con seguridad privada, pero los vigilantes no tienen armas "ni pueden detener a ningún ladrón", pese a sorprenderlos irrumpiendo en los inmuebles.

"Tienen nuestras casas controladas"

En palabras de uno de los vecinos, los autores de estos asaltos, "que son los mismos que actúan desde el verano", tienen todas las casas de la zona "controladas". "Salimos y en menos de 5 minutos están dentro", denuncia. En uno de los últimos casos, ocurrido la semana pasada, apenas necesitaron 25 minutos para "vaciar" una vivienda. "Estuvieron pendientes hasta que salió la mujer", advierte. La presidenta de la comunidad vecinal, Mari Ángeles, sospecha que los sospechosos son "jóvenes de 20 y tantos años", a juzgar por la agilidad que demuestran "saltando de casa en casa". Y a su paso, "arrancan los sensores de movimiento" de los dispositivos de seguridad que muchos dueños tienen instalados en sus domicilios.

Un "plan de presencia policial"

La comunidad de propietarios afectada remitió un escrito tanto a la Subdelegación del Gobierno como a la Policía Nacional y al Ayuntamiento de Málaga para pedir "un plan de presencia policial". Espera, además, que se implemente "vigilancia" en la urbanización. En la misiva se indica que, en apenas una semana, se han producido "cinco robos/intentos en viviendas diferentes con total impunidad", a la vez que refleja el modus operandi de los autores, que siempre buscan piezas de oro y dinero en efectivo. Los asaltantes "no tienen ningún pudor en entrar en las viviendas con sus propietarios". Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia de los vecinos los han captado con el rostro oculto con un pasamontañas. Para dificultar la recogida de posibles huellas, llevan guantes.

Los residentes denunciaban en el comunicado la "prácticamente nula respuesta e intervención de la Policía cuando ha sido avisada por los propietarios". Y ello, aseveran, "motiva que se hayan seguido produciendo más robos". En la nota ya advertían de que, "de persistir esta situación de dejadez y abandono", no les quedaría "más remedio que realizar patrullas urbanas en defensa de sus legítimos derechos, para evitar más robos o alguna desgracia personal".