La cifra de asegurados en Málaga de la sanidad privada se duplica en 11 años

Málaga tiene una fuerte sanidad privada y, de la mano, una importante inserción de los seguros de salud. De hecho, la cifra de asegurados del sector sanitario privado se ha duplicado en poco más de una década. En 2011, la provincia tenía 269.426 usuarios con estos seguros. A finales del año pasado ya ascendían a 497.902, según los datos de la patronal de estas compañías, Unespa. Es decir, casi el doble que 11 años atrás.

En la actualidad, más de la cuarta parte de los habitantes de Málaga tienen un seguro de salud privado. Exactamente, el 28,91%, la proporción más alta de toda la comunidad autónoma andaluza. Sevilla, en términos absolutos, suma más asegurados en la sanidad privada; un total de 361.491. Pero en términos relativos tiene menos que Málaga, un 25,70%. La provincia de la región con menos aseguramiento privado es Jaén, donde sólo el 13,51% de sus residentes lo tiene.

En general, los seguros de salud aumentan en toda Andalucía en la última década. Pero mientras de 2011 a 2022 creció un 6,83% en España –pasando de 8.724.961 a 12.055.250– y un 7,52% en Andalucía –donde los asegurados aumentaron de 1.231.128 a 1.886.108–, en Málaga subió un 12,34%. Es decir, prácticamente el doble que a nivel nacional y autonómico, según las cifras facilitadas por Unespa.

En estos años, no sólo se han fortalecido en Málaga las compañías de seguros de salud. También la red asistencial privada que ha dado un vuelco impresionante en las últimas dos décadas. Hace 20 años no existía ni el Hospital Vithas Xanit Internacional, ni CHIP, ni Quirónsalud Málaga. El hospital de Benalmádena se inauguró en 2005, el Complejo Hospitalario Integral Privado (CHIP) abrió en septiembre de 2009 y un mes más tarde, el centro de Parque Litoral. Y desde entonces no han parado de crecer ya que han acometido diversos proyectos para ampliar sus instalaciones. También el Hospital HLA El Ángel renovó por completo su edificio y su tecnología. Además, en octubre de 2022 entró en la provincia un nuevo grupo empresarial del sector sanitario privado: HM. Éste agrupa a HM Málaga (el antiguo CHIP), las clínicas Gálvez, Del Pilar y el Hospital Santa Elena, de Torremolinos. Juntos, estos centros suman unas 200 camas. Por su parte, el Grupo Quirónsalud acumula 241, Vithas 263 y HLA El Ángel un total de 130.

Según el Catálogo Nacional de Hospitales, la provincia tenía a fecha 31 de diciembre de 2021 un total de 4.723 camas instaladas. De ellas, 2.774 pertenecen a la sanidad pública (59%)y 1.949 (41%) a la privada. No obstante, estos datos pueden haber sufrido algunos cambios tanto en el sector público –por las camas añadidas durante la pandemia– como en el privado –por ampliaciones acabadas y no recogidas aún en ese listado que elabora el Ministerio de Sanidad.

Pero con estas cifras está claro que la sanidad privada malagueña es un sector pujante que acapara casi la mitad de las camas hospitalarias de la provincia y está respaldado por fuertes grupos empresariales, como Quirónsalud, HMHospitales y Vithas. Además, las compañías de seguros de salud también han ganado terreno puesto que ahora suman 228.476 usuarios más de los que tenían en el año 2011.

Un estudio de CCOO ya apuntó hace varios años que la provincia malagueña tenía la proporción de camas privadas más elevada de la comunidad autónoma. En contraposición, Jaén se sitúa en el otro extremo, con el nivel más bajo de inserción de hospitales y clínicas privadas. Aquel análisis del sindicato atribuía el peso del sector privado en Málaga a sus carencias, puesto que era y sigue siendo la provincia de la comunidad autónoma andaluza con la ratio más baja de cama por habitante en la sanidad pública.

La fortaleza del sector privado malagueño en este ámbito también se explica, en parte, por la importante presencia de ciudadanos europeos que suelen tener seguros privados de salud y viven en la Costa del Sol.