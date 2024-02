La autoescala del 42 metros de los bomberos del Ayuntamiento de Málaga está averiada

La autoescala de 42 metros del Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Málaga vuelve a estar estropeada. El brazo articulado más alto de la provincia vuelve a pasar por taller y sin un plazo específico para volver a estar disponible.

"La de 42 metros vino gafada desde el principio, ahí ha estado reparándose. En Madrid estuvo un montón de tiempo, después fue a Italia. Ahora el sotfware que tenía la escala estuvo trabajando, pero no la dejaba desplegar más de 30 metros, aunque era de 42. Ahora ha vuelto a estropearse y no sabemos cuándo volverá a estar en servicio, hace meses que no la podemos usar", asegura Andrés Millán, portavoz del Sindicato Andaluz de Bomberos.

Fuentes municipales indican que se está "a la espera de una pieza, no sabemos cuánto va a tardar", refiriendo que estos grandes equipos no pueden llevarse a reparar "en cualquier sitio" debido a la gran capacitación técnica que necesitan, además de la complejidad de las piezas empleadas.

Además, indican, que en caso de necesitar más altura de las tres autoescalas que sí están operativas y que cuentan con 30 metros de altura, firmaron un convenio con el Consorcio de Bomberos de Málaga, por el que en caso necesario podrán usar un vehículo con brazo articulado de hasta 34 metros del que disponen de Vélez Málaga.

Manuel Marmolejo, diputado provincial al frente del Consorcio de Bomberos, confirma este extremo, a la vez que asegura que la Diputación se encuentra "licitando la compra" de una autoescala aún mayor, que supere los 40 metros. Además, refiere que en el parque móvil del Consorcio de Bomberos también cuentan con un camión con un brazo articulado mucho más estrecho, "adpatado al casco histórico de Antequera" de 28 metros, que se puede usar en ocasiones más difíciles.

Las citadas fuentes municipales aseguran que el arreglo es temporal y que "es mejor no disponer de ella durante algún tiempo que no tenerla en absoluta, cuando está reparando no se puede usar, pero mejor eso que no tenerla en absoluto los 365 días del año".

Los bomberos refieren que con las escalas de 30 metros sólo se podría actuar hasta un "octavo o noveno piso".