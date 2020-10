Los autónomos malagueños han recibido 268 millones de euros en ayudas por el Covid

Unos 70.000 autónomos, más de la mitad de los afiliados en la provincia de Málaga, han recibido ayudas por parte del Gobierno central desde el inicio de la pandemia a mediados de marzo por un valor total de 268 millones de euros. La mayor cuantía, 159 millones de euros, ha correspondido a la prestación extraordinaria por la crisis del Covid-19, a lo que hay que añadirle la exoneración del pago de cotizaciones sociales por valor de 95,5 millones de euros; la prestación compatible con la actividad por 13,6 millones de euros; o una nueva prestación extraordinaria por suspensión de actividad.

En el primer caso, tras decretar el estado de alarma por el coronavirus a mediados de marzo, el Gobierno puso en funcionamiento una prestación extraordinaria que ha estado vigente hasta el 30 de junio y que suponía una prestación mínima mensual de 661 euros (el equivalente al 70% de la base reguladora) y la exoneración del pago de la cuota a la Seguridad Social. Según los datos facilitados por el Gobierno a este diario, se beneficiaron de esta ayuda 64.110 autónomos -hay 121.000 afiliados- y, según resaltan, el 96% de los que lo solicitaron recibieron la prestación.

Los beneficiarios pertenecían principalmente al comercio, la hostelería y la construcción y Málaga fue la quinta provincia española donde se acogieron más autónomos a estas subvenciones tras Madrid (189.294), Barcelona (182.574), Valencia (84.588) y Alicante (69.874).

Respecto a la exoneración del pago a la Seguridad Social, representó un ahorro para los autónomos malagueños de 63,7 millones de euros en los meses de marzo, abril, mayo y junio. Esta medida se amplió al mes de julio, al 50% en agosto y al 25% en septiembre, lo que representó otros 31,8 millones de euros, siendo el ahorro total entre marzo y septiembre de 95,5 millones de euros.

Al finalizar en junio la prestación extraordinaria y seguir el problema, el Gobierno lanzó la prestación por cese compatible con la actividad cuyos requisitos para acceder a ella era acreditar una reducción en la facturación durante el cuarto trimestre de 2020 de al menos el 75% en relación con el mismo periodo del año pasado y no superar un rendimiento neto de 5.818,5 euros en el periodo entre octubre y diciembre del presente ejercicio.

A esta nueva ayuda, que también tiene una cuantía mínima de 661 euros con el 70% de la base reguladora, se han acogido, según los datos facilitados, 6.259 autónomos en julio, 7.093 en agosto y 7.345 en septiembre. En total, la ayuda ha sido de 13,6 millones de euros y sigue abierta ya que a finales del mes pasado el Gobierno acordó, junto a las patronales UPTA y ATA, ampliarla hasta el 31 de enero de 2021.

En este caso Málaga es la cuarta provincia española con más beneficiarios tras Madrid (22.514), Barcelona (20.018) y Valencia (7.629). Las fuentes consultadas explican que quienes no cumplan los requisitos para acceder a esta prestación por tener, por ejemplo, una tarifa plana o no haber cotizado un mínimo de 12 meses, pueden solicitar una ayuda si sus ingresos en el último trimestre no superen el salario mínimo interprofesional.

Teófilo Ruiz: "Es la primera vez que los autónomos reciben un apoyo inequívoco a través de prestaciones”

En el acuerdo con las patronales de autónomos se añadió una prestación extraordinaria por suspensión de actividad, hasta el 31 de enero de 2021, para autónomos con una suspensión temporal de toda su actividad como consecuencia de una resolución de las autoridades administrativas competentes para la contención de la pandemia.

“A pesar de que España ha sufrido otras crisis económicas de gran impacto, es la primera en nuestra historia que los autónomos han recibido un apoyo inequívoco del Gobierno a través de prestaciones”, afirma el subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, quien añade que “el Gobierno ha mantenido en todo momento un clima de diálogo e interlocución con las principales asociaciones de autónomos a nivel nacional para consensuar las medidas que ha venido adoptando”.