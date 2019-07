Una auxiliar de enfermería denuncia que está fuera de la bolsa por “un error informático” del SAS

Ángeles Bravo está desesperada. Tiene empleo como auxiliar de enfermería en el Hospital Valle del Guadalhorce, pero puede quedarse un año entero sin trabajo porque ha sido excluida de la bolsa autonómica. Ella lo achaca a “un fallo informático” del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La penúltima vez que actualizó sus datos –en 2017– tenía 33 puntos. En octubre del año pasado añadió 0,6 que había sumado en el último periodo. Cuando en diciembre miró los listados, estaba excluida. La razón es que debido a ese fallo informático, el sistema incorporó sus nuevos méritos –0,6–, pero borró los anteriores –33–. Es decir, el sistema registró y baremó los cursos que hizo en el último año, pero eliminó el resto. Así que se quedó fuera.

La trabajadora acudió a todos los sitios que pudo y puso casi media docena de escritos, pero sigue excluida. “El SAS contesta con el silencio por respuesta”, sostiene. Así que también se ha dirigido al Defensor del Pueblo porque con cargas familiares y una hipoteca cree que sólo el sueldo de su marido –también auxiliar de enfermería– no será suficiente para salir adelante. “Este problema es muy grande para mí y muy pequeño para el SAS, comenta. Su marido, David Mena, añade: “Se nos ponen cuesta arriba as cosas si no trabaja”.

La Administración dice que ya le ha informado de los pasos a seguir para resolver la situación

La dirección del Hospital Clínico –del que depende su contratación– indicó que ha informado a la profesional “de los pasos a seguir para resolver su situación administrativa tras contactar con la Dirección de la Bolsa Única del SAS”. Incluso precisa que hace unos días le explicaron que su baremación de méritos se actualizará una vez culmine el periodo de alegaciones”, que acabó el viernes pasado.

Pero Ángeles sigue excluida y teme quedarse un año entero sin poder trabajar, dado que la actualización es anual. La pareja explica que antes este tipo de problemas eran más fáciles de solucionar porque cada provincia llevaba su bolsa. Pero ahora, al ser única y estar centralizada en Sevilla, es más complicado.

Además, según apunta su marido, hay otro problema: no puede presentar un recurso telemático porque está excluida. En su impotencia, ha acudido a la prensa y al Defensor del Pueblo. Si nadie lo remedia, con 33 puntos, se quedará sin trabajo un año entero.