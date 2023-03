Historia de una carta a los Reyes Magos escrita hace 40 años y olvidada en un cajero de Málaga

Su madre había conservado la primera carta que, juntas, escribieron a los Reyes Magos hace casi 40 años en una clásica Olivetti de color azul. La misiva estaba doblada y grapada por los laterales. Nunca se abrió, pero el contenido podía leerse. En el reverso aparecía la dirección del domicilio de Puerto Real en el que la familia residió durante varios años. "Tenía 4 ó 5 añitos y me sabía las letras. Mi madre me iba diciendo qué teclas tenía que pulsar", recuerda Elvira Cubiles. Desde hace un tiempo, afligida por la enfermedad que le diagnosticaron a su padre -y que eclipsa parte de sus recuerdos- guardó la carta en el interior de un libro para llevarla siempre con ella. Hasta el domingo. Ese día, lo dejó olvidado en un cajero de calle Larios donde acababa de sacar dinero. Ahora pide colaboración a través de las redes sociales para encontrar la lista de deseos que nunca llegó a entregar a sus Majestades de Oriente. "Quiero recuperarla porque es uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia. Lo he compartido en todos los grupos que tengo con mucha tristeza", explica esta profesora de Música, de 42 años.

Sucedió el pasado domingo, hacia las 11 de la noche, cuando regresaba a su casa tras haber pasado el fin de semana con sus padres, que residen en Torre del Mar. Al deshacer la maleta y meterse en la cama, Elvira fue a echar mano de 'La ladrona de libros', que relata las peripecias de una menor alemana a la que dieron en adopción hasta el final de la II Guerra Mundial. "La historia me tiene atrapada y leo siempre antes de dormir. No recordaba haber tenido el libro al entrar en mi casa", cuenta la mujer.

Pensó que el ticket de pago de la tarjeta con la que había pagado el taxi de vuelta le podía dar la clave para contactar con el conductor que la había llevado de vuelta. Pero cuando preguntó por él para confirmar si, por algún casual, había encontrado un libro en el asiento del coche, le indicaron que ya había terminado su servicio.

Fue así como Elvira reparó en que había colocado la novela en el cajero de la sucursal bancaria. Dentro, además de su primera carta a los Reyes, guardaba también "otro tesoro": una nota que su profesor de piano, "su amor platónico", le escribió hace 26 años. A la 1 de la madrugada, pidió un taxi para regresar hasta la sucursal de calle Larios. "Era tarde, pero la pena era más grande. ¿Cómo iba a dormir? Tenía un pellizcazo", destaca la profesora.

Pero la novela no estaba allí. Tampoco ha llegado, por el momento, a la Oficina Municipal de Objetos Perdidos de Málaga, pero espera el milagro de las redes sociales y que los internautas le ayuden a recuperarla porque, cree, "nadie puede tener interés" en quedarse con ella. "Estoy muy agradecida a todos los que han compartido la publicación. Han sido muchísimos y no lo esperaba", espeta la mujer.