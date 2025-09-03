El Ayuntamiento de Málaga cierra el Parque de Huelin tras la aparición de aves muertas y sospechas de gripe aviar

El Ayuntamiento de Málaga ha confirmado que va a proceder al cierre del Parque de Huelin este miércoles y ha reforzado la vigilancia en el resto de zonas verdes con estanques y lagos de la ciudad, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental. La medida se adopta tras la aparición de una veintena de aves muertas —entre patos, fochas y gaviotas— en este espacio el pasado fin de semana, ante la posibilidad de que el episodio esté relacionado con un brote de gripe aviar.

Las muestras de los ejemplares recogidos y del agua del estanque fueron enviadas al Centro de Análisis y Diagnóstico de la Fauna Silvestre de la Junta de Andalucía y, posteriormente, remitidas al Laboratorio Nacional de Referencia para la Influenza Aviar (Laboratorio Central de Veterinaria de Algete), dependiente del Ministerio de Agricultura, donde se realizan los análisis definitivos y aún a la espera de los resultados. De momento, no se han registrado nuevos casos en Huelin ni en otros parques públicos con humedales.

El Consistorio ha decidido extremar precauciones tras las advertencias de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta y la confirmación de brotes en otros puntos de Andalucía, como el Parque del Tamarguillo en Sevilla. Por ello, se ha comunicado a las empresas concesionarias de mantenimiento y conservación de zonas verdes la necesidad de reforzar la vigilancia en todos los humedales de la ciudad como medida preventiva.

La medida es temporal y se mantendrá hasta que se conozcan los resultados de los análisis en los próximos días. A partir de ese momento, el Ayuntamiento actuará en coordinación con la Junta de Andalucía y los ministerios de Agricultura y Sanidad, siguiendo los protocolos del Programa de Vigilancia de Influenza Aviar en España 2025, elaborado por el Ministerio de Agricultura. Dicho plan establece que "en el caso de que el hallazgo de animales enfermos o muertos se considerara no habitual, sospechoso o dudoso se procederá de forma inmediata a la retirada y traslado para necropsia y recogida de muestras".

Por otro lado, el Consistorio ha hecho hincapié en que, tras tener constancia de lo sucedido, contactó con la empresa Raga Medio Ambiente —adjudicataria del mantenimiento de las zonas verdes del distrito Carretera de Cádiz—, que no había informado de los hechos. Una vez requerida, procedió a la retirada de las aves muertas y a reforzar la supervisión de la zona.

Rocío Santos, miembro del Movimiento Vecinal por el Parque del Oeste, ha valorado positivamente el cierre del Parque de Huelin, aunque no ha dejado de señalar la falta de reacción inicial del Consistorio. "Para nosotros es una buena noticia, porque significa que si hemos denunciado y visibilizado lo que ocurrió el sábado con la muerte de las aves, el Ayuntamiento finalmente ha reaccionado", ha afirmado en declaraciones a este periódico.

No obstante, la miembro de la organización vecinal ha criticado que la medida llegara tras la presión ciudadana. "Esto nos da a entender que si no hay una denuncia por parte de la organización vecinal, el Ayuntamiento no hace nada, cuando debería ser una gestión automática", ha advertido. Santos ha insistido en la necesidad de que los colectivos permanezcan vigilantes: "Tenemos que estar siempre encima de este tipo de cosas y no podemos bajar nunca la guardia".