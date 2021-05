41 banderas azules para las playas de Málaga: los Goya veraniegos de la arena

Si realizáramos un tratado vexilológico sobre las banderas azules que cada año se conceden a las mejores playas descubriríamos que se han convertido en el equivalente costero de los Goya.

Cada previa a la temporada alta, las calas se preparan para recibir a los jueces que decidirán qué arenas y qué aguas están más limpias, cuáles cuentan con los mejores servicios y accesos y, en definitiva, cuáles están mejor preparadas para recibir a esos seres humanos deseosos de generar vitamina D a cholón en el interior de sus organismos.

Este año, y de esto algo sabemos, marcado profundamente por el tsunami de la Covid, este tipo de galardones gana enteros en el sentido de que, gracias a la ciencia, se permitirá libre acceso a los vacunados desde cualquier país a partir del 7 de junio: vamos, que el terremoto de la pandemia se va a quedar mamando cuando llegue la avalancha de visitantes a nuestras costas para disfrutar de las 41 banderas azules que atesoran este 2021 las playas y puertos deportivos de Málaga.

Las banderas azules son un distintivo que otorga desde hace más de 30 años la Fundación Europea de Educación Ambiental (FEE) a playas y puertos que cumplen una serie de criterios de calidad.

Que hay ganas de que los turistas vuelvan y que se han hecho los deberes en la provincia se demuestra en que se han conseguido once distintivos más que el año pasado a lo largo de todo el litoral malagueño que, además, es la línea costera andaluza que más galardones ostenta.

De este modo, son 34 las playas, cinco los puertos deportivos y dos las embarcaciones sostenibles de Benalmádena que han logrado este distintivo de calidad que en muchos casos se aúna a una señalética que informa de que las playas son totalmente seguras frente a la Covid.

Los puertos deportivos de Málaga que este 2021 cuenta con banderas azules son los de Benalmádena, Caleta de Vélez (Vélez-Málaga), Estepona, La Duquesa (Manilva) y Marbella.

Y ¿cuáles son las playas premiadas con la bandera azul? Pues bajo estas líneas realizamos un listado pormenorizado de las mismas.

Y para más diversión con banderas, el profesor Sheldon Cooper es su hombre.

La playa interior de Ardales

Empezamos fuerte: Ardales cuenta este año con una bandera azul para su playa del pantano Conde del Guadalhorce.

Esta es la única playa de interior de Andalucía que tiene esta distinción y se ha preparado bien de cara a la temporada de verano para recibir una gran cantidad de visitantes, lo que viene a refrendar la calidad de sus aguas cristalinas.

De momento, los primeros visitantes ya se pueden ver en las orillas de este conocido pantano y muchos de ellos aprovechan las altas temperaturas que se están registrado estos días y no dudan en darse uno de los primeros baños de la temporada.

Otros optan por disfrutar de las aguas del pantano y sus diferentes rincones alquilando alguno de los hidropedales disponibles, canoas o tablas. De este modo, se pueden alcanzar algunas zonas que son de complicado acceso desde el exterior y que presentan una gran belleza natural.

Algarrobo costa

Algarroba costa es una calita con solera que encontramos entre las playas de Mezquitilla y de Caleta de Vélez, en Vélez-Málaga.

Si bien es cierto que ésta es una modesta lengua de arena de 800 metros de largo y unos 20 metros de anchura media, poder decir que se tiene playa es un orgullo y un fuerte atractivo turístico.

En cualquier caso, si es cierto lo que dicen y el tamaño no importa, el litoral algarrobeño es una gran playa repleta de servicios con un arenal coqueto en el que se entremezclan arena oscura y grava.

Un cuidado paseo marítimo, duchas y aseos públicos, alquiler de tumbonas, hamacas y sombrillas, fáciles accesos tanto en coche como en transporte público, aparcamiento, restaurantes y chiringuitos, equipos de socorrismo y limpieza... Una playa brava cuya calidad no deja lugar a dudas: por algo este año 2021 se ha vuelto a hacer con una bandera azul.

Calahonda I, Mijas

La playa de Calahonda I (Royal Beach-La Luna), frente al chiringuito La Luna, es la primera playa de la zona de Calahonda. Es una de las localizaciones del litoral caleño más tranquilas de Mijas y hace de frontera con Marbella.

Su acceso, a través de un pequeño túnel, es un tanto complicado si no se conoce la zona, pero eso la hace especial y que esté poco masificada. De todos modos, nos podemos dar un paseo desde la playa de Cabopino y llegar a ella por la arena.

Dispone de algunos servicios, no demasiados, pero esto, para algunas personas, supone más bien una ventaja, por lo que podemos disfrutar de un día de playa relajado en un lugar casi exclusivo.

Playa de El Bombo, Mijas

Tras la zona de Calahonda llega la de La Cala, siendo su primer arenal la playa de El Bombo. Esta zona del litoral caleño tiene una extensión de algo más de un kilómetro y unos 20 metros de anchura media aproximada.

Por su parte, la playa de El Bombo se caracteriza por un oleaje moderado y arena oscura, siendo su grado de ocupación bastante alto ya que las condiciones de baño son favorables, ideales para disfrutar con toda la familia y hacer partícipes de los demás bañistas de la alegría y vitalidad de nuestros hijos. Aunque este año, como decimos tendrá en un primer momento un aforo limitado.

Además, esta playa es óptima para practicar submarinismo por la transparencia de sus aguas, por si queremos amortiguar el griterío metiendo la cabeza bajo el mar.

La playa de El Bombo de La Cala revalida este año su bandera azul (también la obtuvo el pasado 2019), siendo una de las tres playas mijeñas que han sido galardonadas con esta insignia sinónimo de calidad.

Playa de La Cala-Torreón, en Mijas

La playa de Playa de La Cala-Torreón de Mijas se sitúa en el mismo centro del paseo marítimo de La Cala de Mijas y posee aguas de un oleaje moderado y arena oscura de grano medio, además de albergar alguna zona rocosa donde podemos encontrar fauna marina como erizos de mar.

Es especialmente recomendable no pisar los erizos de mar si no queremos disfrutar también de los excelsos cuidados que se ofrecen en el ambulatorio más cercano.

Las aguas que bañan la playa de Playa de La Cala-Torreón suelen ser tranquilas por lo que, en general, presentan un alto grado de ocupación. De hecho, esta zona cuenta además con una vida nocturna animada durante los fines de semana, y en la época estival se convierte en escenario de varios eventos musicales.

Esta playa es de fácil acceso a pie y dispone de muchos servicios entre los que figuran un aparcamiento no vigilado, teléfono público, restaurantes, oficina de información turística, duchas, aseo público, acceso para discapacitados, acceso con pasarelas y balizamiento para embarcaciones, alquiler de hamacas, de sombrillas y de vehículos náuticos..., lo que la he hecho merecedora de una bandera azul este 2021.

Además, la Senda Litoral de Mijas pasa por ella. Esta senda ha sido clasificada este año, igualmente, como Senda Azul, la única de la provincia. Esto se suma, además, a la catalogación de Centro Azul del Torreón de La Cala.

Playas de Fuente de la Salud y Torrebermeja-Santa Ana, Benalmádena

La playa de Fuente de la Salud es la playa más oriental de Benalmádena y se caracteriza por un oleaje moderado y una arena muy fina.

Es una playa muy concurrida ya que es un arenal ideal para practicar diferentes actividades náuticas.

De hecho, si bien su tamaño no es excesivamente amplio, el cercano club náutico que encontramos en la zona ofrece un gran catálogo de actividades náuticas y deportivas que la convierten en una playa muy deseable.

El galardón de bandera azul que ha renovado este año 2021 (y ya van...) recuerda la inequívoca calidad de la playa de Fuente de la Salud.

Así, esta discreta playa de 150 metros de longitud y 80 metros de anchura media es un pequeño y perfecto epílogo del litoral benalmadense, frontera natural que lo separa de la costa vecina de Torremolinos.

En cuanto a la playa de Santa Ana-Torrebermeja, encontramos esta cala junto al puerto deportivo de la localidad: Puerto Marina.

Esta playa urbana equipada con todo tipo de servicios es muy querida para ese tipo de bañista que no prioriza la tranquilidad ni el sosiego en las costas. Lo cual la hace perfecta para las personas que gustan de las multitudes, ya que sin duda es una de las playas más visitadas y demandadas de la localidad. Este año, sin embargo, será más tranquila, ay.

Mide poco más de un kilómetro de longitud con una anchura de media de 200 metros, tiene una arena fina y dorada y, al igual que la playa de Bil-Bil, está rodeada de hoteles y apartamentos turísticos y cuenta con los mejores servicios náuticos de Benalmádena, lo que este año la ha hecho merecedora de lucir orgullosa de nuevo un mástil con una ondeante bandera azul.

Playa Ancha, Casares

Playa Ancha es la más occidental de Casares y es vecina de la playa de Sabinillas de Manilva.

Playa Ancha ha sido galardonada este año de nuevo con una bandera azul, de modo que puede lucir con orgullo este reconocimiento a su calidad y su esmero en acoger a los visitantes.

La extensión de playa Ancha es de aproximadamente 1.300 metros de largo con una anchura media de 50 metros, abarcando su arenal desde el río Manilva hasta aproximadamente el arroyo de la Parrilla. Precisamente el río Manilva se encargado de marcar el límite entre ambas poblaciones.

Compuesta principalmente por arena oscura, su nivel de ocupación es alto ya que se trata de una playa urbana con paseo marítimo, accesibilidad para personas con movilidad reducida, servicios sanitarios y de salvamento, dos pistas de voley-playa, porterías de fútbol... es decir, de toda clase de comodidades y opciones de ocio.

Sus aguas suelen estar muy tranquilas y en algunas guías dividen su trazado en tres tramos diferenciados: la propia playa Ancha, playa Chica y playa la Sal. Nosotros, por nuestra parte, diferenciaremos las tres playas.

Playa de Los Boliches-Gaviotas, Fuengirola

Fuengirola ha obtenido, de nuevo, numerosas banderas azules. Comenzamos con la playa de Los Boliches-Gaviotas que es, sin duda, una de las que cuentan con más ambiente del municipio. Se trata de una zona de arena oscura tremendamente amplia y que recibe gran cantidad de visitantes, especialmente durante los meses de verano, por lo que aparcar en la zona es la decimotercera tarea de Hércules.

La playa de Los Boliches tiene una anchura media de 60 metros y una longitud aproximada de tres kilómetros si englobamos en su interior la propia playa de Los Boliches, las Gaviotas y Torreblanca.

A pesar de ser una playa con una ocupación media alta, los bañistas que acuden a ella prefieren el sosiego y no son muy de alborotar, por lo que es una playa mucho más tranquila que las playas céntricas.

Aun así cuenta con todas las comodidades que puedas necesitar: baños públicos, duchas, torres de salvamento, hamacas, masajes, chiringuitos cercanos donde ponernos morados de tinto de verano...

Además, Los Boliches-Gaviotas está adaptada para personas con movilidad reducida con sillas anfibias, módulo de aseos, dos socorristas que atienden al baño, muletas, diez aparcamientos reservados, etc.

Playa de Carvajal, Fuengirola

La playa de Carvajal se encuentra en el levante fuengiroleño. Esta es una playa con un ambiente muy juvenil y una extensión de 450 metros de longitud y unos 40 metros de anchura media.

Su ocupación es alta, especialmente en su zona más occidental, pero aun así, y a pesar de sus seis chiringuitos, no está tan saturada como otras playas de la localidad.

La playa de Carvajal se caracteriza por ser de arena oscura, grava y bolos, y por sus aguas tranquilas.

Este año 2021 ha sido galardonada otra vez con una bandera azul, lo que dice mucho, y todo bueno, de esta playa de sombrillas de colores y accesos fáciles a pie, en coche o incluso en el tren de Cercanías, ya que hay una parada cerca.

Playa del Castillo, Fuengirola

También conocida como playa de El Ejido, la playa del Castillo linda con la mijeña playa del Peñón del Cura y como decimos está dominada por el castillo Sohail que se sitúa en plena desembocadura del río de Fuengirola, sobre una pequeña colina que se eleva 38 metros sobre el nivel del mar.

El castillo Sohail es un mirador privilegiado de una amplia franja costera dominada por la Sierra de Mijas y un atractivo en sí mismo para acercase a este gran arenal que además es idóneo para realizar moragas en sus típicas barcas fuengiroleñas.

La playa del Castillo tiene una longitud de 800 metros y una buena anchura media de 50 metros. De aguas tranquilas y arena fina y oscura, tiene un grado de ocupación medio y el nivel de urbanización que la rodea es relativamente bajo.

Un par de chiringuitos, un acceso cómodo y fácil tanto en coche como a pie, la cercanía del centro comercial Miramar y del parque fluvial de Fuengirola, hacen de esta playa la elección idónea para pasar un día de playa estándar.

Playa de San Francisco-Fuengirola

Entre el puerto de Fuengirola y la playa de Los Boliches, la playa de San Francisco–Fuengirola tiene unos 350 metros de longitud y unos 20 metros de anchura media y es también accesible desde el paseo marítimo. Es una playa de arena fina y dorada, con un nivel alto de ocupación, aguas tranquilas y con los servicios propios de las playas urbanas, es decir, todos.

Es, sin duda, una playa familiar, recomendada dentro del completo abanico de opciones que nos ofrece Fuengirola: entre la playa de San Francisco y la playa de Santa Amalia se suman nueve chiringuitos. En cuanto a los bares que existen a lo largo del paseo marítimo digamos que aún no ha nacido el hooligan que se los conozca todos.

Playa de la Caleta, Málaga capital

La playa de la Caleta tiene arena oscura que hay que reponer tras cada temporal, una longitud de algo más de un kilómetro, una anchura media de 25 metros y mantiene un alto grado de ocupación por su fácil acceso, su gran cantidad de servicios, entrada para personas con movilidad reducida, por sus áreas deportivas, por sus zonas de palmeras y césped que animan a paliar el calor bajo una sombra natural, y por su cercanía al centro de la ciudad.

Esta playa toma su nombre del señorial barrio al que pertenece, elegido como zona residencial por la alta burguesía a finales del siglo XIX para construir sus lujosas villas y palacetes. De igual modo que las de su barrio vecino del Limonar, las casas de esta zona se construyeron de espaldas a la playa por la creencia, generalizada por entonces entre las clases más pudientes, de que la cercanía al agua del mar no era muy saludable.

En su arena se puede jugar al voley-playa y al futbol, y en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso se puede montar en bici, volar en patinete, correr..., y todo a la vez, por lo que se convierte para muchos viandantes en una auténtica prueba para sus reflejos y su paciencia, aunque se está trabajando actualmente para que la convivencia sea más cómoda para todos.

Playa del Dedo-El Chanquete, Málaga capital

La playa del Dedo, conocida también como la playa del Chanquete, se extiende desde las playas del Palo hasta el puerto deportivo del Candado.

Es una coqueta playa de ambiente familiar de poco más de medio kilómetro de longitud y 25 metros de anchura media.

Ubicada en una zona algo apartada, suele ser tranquila, aunque también es conocida por los visitantes de la localidad gracias a El Tintero, uno de los chiringuitos más famosos del litoral malagueño por su peculiar forma de servir el pescado en una especie de subasta. Objeto de una gran reforma, hace años que no se pueden esconder los platos en la arena.

El curioso nombre de la playa del Dedo parte de una anécdota protagonizada por el rey Alfonso XII, que visitó Málaga en 1884 para interesarse por los daños causados por el terremoto que se produjo ese año.

Su majestad fue invitado a probar los famosos espetos de sardinas malagueños en un chiringuito conocido como 'Migué er de la sardina'. Cuando Alfonso XII se disponía a usar cuchillo y tenedor para comer, se le acercó Miguel, el dueño del chiringo, y, con toda naturalidad, corrigió al monarca: "¡Maestá, con los deos!".

Playa del Palo, Málaga capital

Comer pescaíto frito es casi obligado en Málaga. En cualquier rincón de Málaga te pueden servir un buen plato de fritura malagueña, no por nada es una de las especialidades gastronómicas de la ciudad, pero es en la playa del Palo donde este manjar encuentra su apoteosis.

Y es que la vocación marinera de este núcleo sigue estando vigente hoy en día, con la presencia en sus playas de las embarcaciones con las que los pescadores siguen faenando en sus aguas.

Situado entre Pedregalejo y el arroyo Gálica, las playas del Palo tienen una longitud de algo más de un kilómetro y una anchura de 25 metros, y suelen estar concurridas tanto por nativos como por visitantes que llegan para disfrutar de su arena oscura y sus chiringuitos.

Existen varias teorías y leyendas sobre el origen de su nombre. Según el historiador Víctor Heredia, en el camino que conduce hacia Vélez-Málaga, existió un "ventorrillo de el Palo" que podría ser el germen del núcleo poblacional que dio lugar a esta barriada.

Debemos destacar que esta playa, que cuenta con todo tipo de servicios, acoge la festividad de la Virgen del Carmen, muy importante en la zona, cada día 16 de julio. Ese día, los marineros sacan en procesión una imagen de la Virgen en una barca.

Playa de la Malagueta, Málaga capital

La playa de la Malagueta es una de las playas más céntricas de la ciudad. Arranca junto la Farola de Málaga -el faro del puerto; los malagueños le ponen mote a todo- y cuenta con una longitud de algo más de un kilómetros y 45 metros de anchura.

Es una de las playas más visitadas por su vinculación a la ciudad y por su fácil acceso, y está repleta de chiringuitos a lo largo de todo su paseo marítimo, el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.

De arena oscura -en algunas zonas más bien es arena en polvo, perfecta para terminar rebozados-, esta es una de las playas malagueñas que fue regenerada y en la que encontramos el Real Club Mediterráneo de Málaga, el más antiguo de España.

También, en pleno paseo marítimo se localiza el Palacio de Miramar. Construido a principio de los años 20 del siglo pasado, fue inaugurado por el rey Alfonso XIII en 1926 con el nombre de Hotel Príncipe de Asturias.

El edificio tuvo otros usos a lo largo de las décadas, siendo la sede de la Audiencia Provincial de Málaga hasta 2007, pero actualmente ha vuelto a su empleo original y hoy en día es el lujoso Gran Hotel Miramar.

En la playa de la Malagueta encontramos un sistema de seguridad vanguardista: el 'punto naranja'. Esta estructura es un sistema de prevención, información e intervención acuática en playas, que está disponible siempre y conectado con los servicios de emergencia. De hecho, el sistema integra un GPS que puede detectar los accidentes e indicarlos a los equipos de emergencia.

Además, alberga un motor eléctrico y 400 metros de cuerda, de la cual, en uno de sus extremos, cuelga un arnés. Los vigilantes o cualquier voluntario pueden socorrer a un bañista en riesgo de ahogamiento, y traerlo a la orilla de forma segura, rápida y sin esfuerzo.

Playa de la Misericordia, Málaga capital

La playa de la Misericordia cuenta en toda su plenitud con el paseo marítimo Antonio Banderas. De arena oscura y aguas tranquilas, la playa de la Misericordia tiene una extensión de algo más de un kilómetro de largo y 30 metros de ancho, y se localiza en el Distrito Carretera de Cádiz, entre Sacaba y la playa de Huelin.

Esta playa debe su nombre a la ubicación cercana de un asilo y hospicio llamado Casa de la Misericordia, construido a principios del siglo XX y que estuvo en funcionamiento hasta el año 1978. Reconvertido más tarde en entro cívico, desde 2013 es sede de La Térmica.

Se trata de unas de las playas más populares de Málaga y en su paseo marítimo aún se conservan algunas de las chimeneas vestigio de la Málaga industrial del siglo XIX.

De hecho, podemos reseñar de esta playa la fama de la anteriormente conocida como Torre Mónica, que era la chimenea de la antigua fábrica de plomo de Los Guindos.

Esta chimenea, la más alta de las que coronan el paseo marítimo de poniente, amaneció un día del año 1993 con el nombre de "Mónica" pintado en ella. Con el paso de muchos años se supo que la enorme hazaña resultó ser el gesto romántico de un enamorado para reconciliarse con la que entonces era su novia.

Por desgracia, las rehabilitaciones tienen razones que el corazón no entiende, por lo que tras su reparación se borró la huella impresa de un romance adolescente, sacando del anonimato a la verdadera Mónica y al autor de la declaración de amor más famosa de la ciudad.

Playa de Pedregalejo, Málaga capital

Para llegar a la playa de Pedregalejo desde los Baños del Carmen tenemos que bordear el paseo marítimo, ya que los Baños están limitados tanto por este como por oeste por amplias y abruptas calas rocosas.

Conocida fundamentalmente como Pedregalejo, esta playa tiene un ambiente muy juvenil, con numerosos locales prácticamente a pie de arena. Pedregalejo era un barrio de pescadores, de ahí su particular arquitectura.

De arena oscura y con una longitud de unos 1.200 metros y una anchura media de algo menos de 20 metros, esta playa tiene el paseo marítimo más antiguo de la localidad, repleto de vida tanto de día como de noche.

El origen de su nombre no está claro: algunos lo atribuyen al pedregal formado por la cantera de San Telmo, explotada a finales del siglo XIX, aunque en la cartografía datada a finales del siglo XVIII ya aparece el topónimo "playa de Pedregalejo".

Puede ser porque en su origen fuera una playa de guijarros que hoy en día se se encuentra totalmente regenerada gracias a los numerosos espigones de la zona.

El barrio y la playa de Pedregalejo son particularmente bonitos, y atraen a numerosas visitantes, tanto de la localidad como de fuera. No es de extrañar, por tanto, que sea una de las zonas más fotografiadas de la localidad.

Las jábegas son un símbolo de las playas de Málaga, pero en Pedregalejo es donde tienen su esencia más pura. Se puede conocer su historia de primera mano en los Astilleros Nereo.

Playa de San Andrés

La playa de San Andrés, junto a las anteriores, es una playa muy querida por los malagueños. Al contrario que otras calas más céntricas como la playa de la Malagueta, en las que es más común ver a visitantes tirados en la arena, por regla general sobrellevando la mona, las playas occidentales y las más orientales de Málaga capital son más frecuentadas por los nativos.

Situada entre Huelin y el puerto, la playa de San Andrés tiene unos 700 metros de longitud y algo más de 50 metros de anchura media. Es una playa con una ocupación elevada gracias a su facilísimo acceso y a que es una cala totalmente urbana.

El nombre de San Andrés se piensa que proviene de una antigua iglesia que fue construida para honrar a San Andrés como patrón y protector de los pescadores que faenaban en sus aguas.

Las arenas de la playa de San Andrés están repletas de historias. Para empezar fue en esta playa donde tuvo lugar el fusilamiento del general liberal José María de Torrijos y Uriarte y sus compañeros revolucionarios en la, suponemos fría, mañana del domingo 11 de diciembre de 1831.

En su lucha contra el absolutismo de Fernando VII, Torrijos preparó, desde su exilio en Inglaterra, un pronunciamiento encabezado por él mismo y desembarcó para ello en la playa de El Charcón de Mijas, a la que llegó desde Gibraltar. Luego la cosa acabó como acabó.

Otra historia, menos dramática y mucho más simpática, tiene como centro la que se conocía como 'ola del melillero'. Como nos recuerda el experto Juan Carlos Cilveti, la empresa marítima que cubre la ruta entre Málaga y Melilla, Trasmediterránea, designó a este servicio durante mucho años catamaranes de alta velocidad.

Dichas embarcaciones, en una maniobra de frenado necesaria para entrar en la bocana del puerto, generaban un movimiento de la superficie de las aguas de San Andrés que impulsaba una gran ola que sorprendía a los visitantes más despistados.

Así, hasta que se dejaron de usar diariamente este tipo de buques -puntualmente aún se emplean, por lo que ahora la ola del melillero llega de modo más inesperado que nunca-, sobre las siete de la tarde, una sorpresiva y fiera ola alcanzaba hasta la mitad de la playa, mojando y arrastrando todo lo que se encontraba a su paso: toallas, neveras, sombrillas, bañistas ligeros...

Son incontables las portabilidades telefónicas en busca de nuevos móviles que, durante años, tuvieron su origen en esta ola que no respetaba a nada ni a nadie.

Playa de Casablanca, Marbella

La playa de Casablanca, además de tener un nombre bien cinematográfico, es una de las playas de Marbella que todavía mantiene una bandera azul este año del Señor de 2021. Este verano Marbella se lleva la palma.

A medio camino entre Estepona y Mijas, casi en la mitad del litoral marbellí, cuenta con una longitud de 1.712 metros, lo que la convierte en una de las playas más extensas de la localidad.

Con fáciles accesos tanto a pie como en coche, su arena oscura da cobijo a más de 1.500 hamacas, lo que la convierte en una playa concurrida, pero perfecta para familias que quieran pasar un día churruscando a los niños al sol.

Playa de El Cable, Marbella

La playa de El Cable, al parecer una de las playas favoritas de los marbelleros, se encuentra a la entrada del municipio, en el área comprendida entre el puerto pesquero y la desembocadura del río Real y este año ha conseguido la distinción bandera azul por segunda vez.

La playa del Cable debe su nombre al cable que la cruzaba para transportar minerales desde las canteras de Sierra Blanca hasta los cargueros que los esperaban en el mar. Éste es uno de los pocos vestigios que nos recuerdan la historia minera y siderúrgica de Marbella.

No es una playa excesivamente grande -posee menos de mil metros de longitud y unos 40 metros de anchura media-, pero durante el periodo estival organiza multitud de actividades, como torneos de voley-playa, concursos de castillos de arena, etc., lo que la hace muy entretenida. Pero esta temporada alta no será tan entretenida, nos tememos.

Playa de El Faro, Marbella

En la playa de El Faro podemos encontrar, pues eso, un faro de 1864 que preside el paseo marítimo. En pleno centro de la ciudad de Marbella es una de las playas más pequeñas de la localidad: aunque en sus escuetos 200 metros de largo y sus 30 metros de ancho caben 300 hamacas en un auténtico alarde de habilidad nivel Dios del Tetris. Pero teniendo en cuenta que ahora hay que mantener una distancia de seguridad sanitaria de un metro y medio...

De fácil acceso a pie o a lomos de cualquier vehículo imaginable, la playa de El Faro es una de las playas más concurridas y populares de Marbella, tanto en temporada alta como el resto del año. En su pequeño tamaño ofrece todos los servicios necesarios y soñados por el ser humano: se encuentra a cinco minutos de paseo relajado de la Marbella de las tiendas de lujo, las grandes firmas, las terrazas y los restaurantes.

Además, a una sola calle de distancia, encontramos el Parque de la Constitución, un bonito jardín que alberga además un auditorio donde se celebran actividades lúdicas y culturales.

Playa de Puerto Banús-Levante, Marbella

La playa de Puerto Banús-Levante está en la zona más famosa de toda Marbella y posiblemente de toda la Costa del Sol y de Málaga.

Esta hermosa playa está ubicada sobre la espalda este del puerto deportivo de Puerto Banús, un antiguo puerto pesquero que ha pasado a ser el puerto deportivo más exclusivo del Mediterráneo, plagado de toda clase de servicios y de los mejores restaurantes, siendo uno de los centros de lujo más importantes de Europa.

Mirando hacia la playa de Río Verde en primer término y a la montaña de La Concha de fondo, que es una zona ideal para hacer actividades de turismo activo, la playa de Puerto Banús-Levante combina numerosos atractivos, lo que la ha llevado a ser un lugar de gran afluencia turística a pesar de medir poco más de 500 metros, en los que se hacinan 1.200 hamacas.

Playa de Guadalmina, Marbella

La playa de Guadalmina, junto a la urbanización del mismo nombre, se ubica en el núcleo marbellí de San Pedro de Alcántara, por lo que es la playa más situada al oeste de la localidad.

Guadalmina tiene una longitud de poco más de 1.600 metros, y una anchura media de 25 metros. Con un paseo marítimo y un grado de ocupación medio, esta playa es la opción ideal para ir en familia, ya que es un arenal espacioso donde los niños pueden corretear hasta hartarse.

Un perfecto equipamiento, unas completas instalaciones adaptadas a personas con discapacidad, buenos servicios (alquiler de sombrillas, hoteles, clubs, chiringuitos) y, sobre todo, una calidad del agua excepcional, hacen que en esta playa ondee una bandera azul desde el año 1992. ¡Ahí es nada!

Playa de La Venus, Marbella

Ubicada al lado del antiguo cauce del río Represa, la playa de La Venus, de tan sugerente nombre, se encuentra igualmente en pleno casco urbano de Marbella, entre el antiguo puerto pesquero, reconvertido hoy en el puerto deportivo Marina-La Bajadilla, y el puerto deportivo de Marbella, este último es un puerto con más de 370 atraques, una gran oferta de competiciones náuticas y clases de vela para niños y un fantástico ambiente en las terrazas de sus bares.

Esto hace que sus prestaciones y sus servicios sean de lo más completos, lo que provoca que su ocupación en temporada alta sea bastante elevada, teniendo a pesar de ello gran popularidad entre lugareños y visitantes.

La playa de la Venus abarca medio kilómetro aproximadamente del paseo marítimo de Marbella, y la anchura media de su arenal oscuro es de aproximadamente 40 metros.

Playa de La Bajadilla, Marbella

La playa de la Bajadilla se encuentra localizada también junto al antiguo puerto pesquero y está considerada una de las más turísticas de la ciudad debido a esta ubicación, marcando el inicio del paseo marítimo.

De una longitud de poco más de 400 metros y 40 metros de anchura, su calmado oleaje y la escasa de profundidad de sus aguas la hacen ideal para acudir con niños y vivir un día de playa de forma segura y tranquila (bueno, tranquila en la medida de los niños de cada uno).

Además, La Bajadilla cuenta con la ventaja añadida de poseer una completísima oferta de servicios y todas las comodidades que su localización le confiere. Se encuentra a apenas 500 metros de la avenida Ricardo Soriano, una de las calles más glamurosas de España, llena de tiendas de lujo, boutiques, cafés y restaurantes donde podremos quemar la Visa o darnos unas buenas raciones de miranda, todo depende de nuestro bolsillo.

Playa de El Alicate, Marbella

La playa de El Alicate está ubicada junto a las calas de Costa Bella y Pinomar, esta playa configura una espectacular franja de litoral de cerca de dos kilómetros de largo, con unos 25 metros de anchura media.

Junto al arroyo que da nombre al lugar y considerada una de las mejores playas de la zona, playa de El Alicate bordea una de las urbanizaciones más exclusivas del municipio.

Su arena dorada mediterránea, sus aguas transparentes y tranquilas y la barrera natural de pinos, praderas y matorral que la protege, El Alicate es un pequeño refugio donde podemos respirar tranquilos y relajados hasta que no podemos aguantar más tanta paz y agarramos nuestro móvil con desesperación para ver qué han colgado en Instagram nuestros conocidos.

Playa de Burriana, Nerja

Considerada por no pocos como la mejor playa de Nerja, la playa de Burriana dispone de una longitud de 800 metros y de una arena fina y dorada

Aunque tiene un acceso algo complicado esta playa es muy concurrida, tanto que, como hemos visto, se producen problemas de circulación en sus inmediaciones debido al enorme volumen de visitantes que llegan a ella.

Cuenta además con un paseo marítimo en el que hay de todo: desde tiendas a restaurantes y chiringuitos. Este paseo marítimo recibe el nombre de Antonio Mercero, en honor, cómo no, al productor de 'Verano azul'.

Esta es una playa que ofrece todo tipo de servicios entre lo que destacan el alquiler de embarcaciones como hidropedales, motos acuáticas o kayaks. En ella hay un centro de buceo y parapente con el que se puede disfrutar de un divertido y completo día de verano.

Especialmente recomendables son las rutas en kayak hacia las playas más cercanas como la Caleta de Maro.

Un recorrido por sus aguas cristalinas, durante el cual se visitan algunas de sus cuevas cercanas, pasando por pequeñas cataratas que caen desde los acantilados. Una visión diferente y espectacular que merece la pena.

Playa de la Torrecilla, Nerja

La playa de la Torrecilla recibe su nombre de una torre vigía que hay en su inmediaciones y es una de las calas nerjeñas más visitadas y mejor equipadas de la localidad.

Es una playa con numerosos y fáciles accesos -en total cinco entradas, una en cada extremo y otras en los intervalos entre éstas- que abarca algo más de 300 metros. Compuesta de arena oscura y guijarros, sus aguas son cristalinas, algo que caracteriza a todo el litoral del municipio.

Rodeada por un paseo marítimo peatonal, éste finaliza en las ruinas de la Torrecilla, cuyos escasos restos están situados en una punta rocosa.

Esta torre se considera herencia del sistema de vigilancia nazarí que se desarrolló en el litoral andaluz entre los siglos XIII y XV. Por suerte, su situación no ha impedido el paso del progreso, por lo que aún no ha sido demolida.

Playa de los Álamos, Torremolinos

Ir por la noche a la playa de los Álamos para bailar house en alguno de sus locales nocturnos es una de esas cosas que hay que hacer, aunque sea una vez en la vida y con el fin de sentirnos renacer al salir de la discoteca.

Ubicada entre Playamar (o Costa Lago) y el límite con el municipio de Málaga, siendo la playa más oriental de la localidad, Los Álamos es posiblemente una de las zonas del litoral costasoleño de mayor animación gracias a su enorme oferta de pubs chill out y de ocio nocturno. Algo que seguramente tras la Covid se recupere rápidamente.

De ambiente juvenil, arena fina y dorada y oleaje moderado, Los Álamos tiene una extensión de kilómetro y medio y 60 metros de anchura. Playa semiurbana de amplios espacios y modernos chiringuitos y beach clubs, es ideal para practicar deportes acuáticos como el kitesurf, el windsurf, montar motos de agua...

De fácil acceso, se puede llegar andando, en autobús o en el tren de Cercanías, con paradas en las estaciones de La Colina y Los Álamos, y cuenta con bastantes zonas de aparcamiento.

En algunas guías afirman que Los Álamos tiene una zona nudista, pero no parece que sea así: más bien la que sí admite a usuarios naturistas es su vecina malagueña, la playa de Guadalmar, con la que limita por el este y a la que podemos acceder fácilmente paseando por la arena, siempre y cuando dejemos el bañador y la vergüenza por el camino.

Playa de Ferrara, Torrox

La playa de Ferrara ya no es la única playa torroxeña que posee orgullosamente una bandera azul que certifica su calidad, aunque la revalida este 2021.

La playa de Ferrara es una amplia cala de fina arena oscura y oleaje moderado, de 1.300 metros de largo y 30 de ancho, que alberga el mayor porcentaje de concesiones e instalaciones de restauración y ocio, tanto de temporada como fijas, entre el Barranco del Mascuñar en la playa de las Lindes y el faro de Torrox.

Tras su paseo marítimo se asientan varias urbanizaciones y edificios asociados al turismo por lo que el grado de ocupación de esta playa es alto, especialmente en los meses de verano. Repetimos: este año seguramente será mucho menor.

Cerca del faro, igualmente, encontramos la playa canina de Torrox. Esta es la playa para perros más oriental de la provincia, y se encuentra delimitada entre el faro y el río de la localidad.

Playa del Morche, Torrox

La playa del Morche es una de las calas más conocidas de Torrox. Es la más occidental del municipio y se sitúa entre la veleña playa de Lagos y la playa de las Lindes.

Su extensa superficie, de kilómetro y medio de largo y unos considerables 50 metros de ancho, está formada principalmente de fina arena oscura y suele ser un lugar muy recomendable para el baño y el descanso familiar gracias a la suavidad de su oleaje.

Es una cala concurrida, pero aún mantiene espacios cuidados, como las dunas de la zona de La Carraca. Un cordón dunar bien conservado en su frente (no tanto en su trasera), siendo una zona que no dispone de paseo marítimo ni chiringuitos, por lo que es poco atractivo para el turista medio.

Con escasas infraestructuras, esta zona de El Morche no es una de las más frecuentadas, aunque a su alrededor sí hay espacios en un entorno más urbano, incrementándose en ellos los servicios y la afluencia de bañistas.

De hecho, el resto de la playa del Morche sí tiene paseo marítimo y, por tanto, un cómodo y fácil acceso que hace de esta cala un litoral concurrido y lleno de vida.

Playa de Benajarafe, Vélez-Málaga

La playa de Benajarafe ha sido premiada de nuevo este año con una bandera. Con cerca de tres kilómetros y medio de longitud y una anchura que en algunas zona alcanza los cien metros, la playa de Benajarafe se divide en cuatro tramos: Las Parras, el paseo marítimo, El Cuartel y Los Laureles.

Las Parras se sitúa entre el arroyo las Parras y el río Adelfas, con una extensión de algo más de un kilómetro. El siguiente tramo corresponde al del paseo marítimo, de un kilómetro de longitud y que alcanza desde el río Adelfas la Torre de Benajarafe.

El tercer tramo es El Cuartel: de la Torre de Benajarafe hasta el arroyo junto al edificio Los Laureles, cuenta con algo más de 800 metros y una anchura media de cien metros. Por último, el tramos de Los Laureles llega hasta el río Los Íberos.

La playa de Benajarafe es, por tanto, una cala muy extensa, de arena oscura, con oleaje moderado y que, como hemos visto por sus altas calificaciones, ofrece toda clase de servicios, especialmente a lo largo de su paseo marítimo.

Playa de La Caleta, Vélez-Málaga

La playa de Caleta de Vélez es la segunda playa de Vélez-Málaga que tiene el honor de contemplar cómo ondea sobre su arena una bandera azul, un reconocimiento que ha vuelto a obtener este 2021.

Distinguida por su calidad y sus servicios, la playa de la Caleta se sitúa entre Torre del Mar y la localidad de Algarrobo, junto al puerto deportivo de Caleta de Vélez, el único existente en la costa oriental de Málaga, por lo que mantiene una ocupación alta durante todo el año y que, además, este año ha vuelto a obtener una bandera azul.

La playa de La Caleta, de arena oscura, cuenta con algo menos de un kilómetro de longitud, una superficie ancha de entre 40 y 70 metros y se divide en tres tramos diferenciados: Río Seco, Las Palmeras y Benito.

Playa de Torre del Mar, Vélez-Málaga

La playa de Torre del Mar es una de las más famosas de Vélez-Málaga. Esta cala urbana se caracteriza por contar con espacios tematizados que posibilitan a vecinos y turistas disfrutar de ella de diversas formas: desde simple y llanamente para ir a tomar el sol, a aprovechar la gran cantidad de servicios que ofrece: espacios deportivos, de ocio, culturales, náuticos, gastronómicos, eventos...

La playa de Torre del Mar está compuesta por siete tramos que de oeste a este son: El Mortero, Laguna Chica, Faro, Larios, Copo, Protegidas y Las Melosas. Dichos tramos se reparten entre los más de tres kilómetros de la cala de Torre del Mar.

De una ocupación elevada, la cala de Torre del Mar ha obtenido este año 2021 de nuevo una bandera azul gracias a la calidad de sus servicios los cuales incluyen una playa canina en su trazado. En realidad, la playa canina de Torre del Mar es una de las dos únicas playas caninas autorizadas por la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga.

Cercana a la desembocadura del río Vélez, se trata de una playa de unos imponentes dos kilómetros de longitud situados en el tramo de El Mortero.

Esta playa canina fue inaugurada en 2016 y cuenta con un pequeño parque pipicán, una zona de juegos, con barras de equilibrio, un columpio, zonas de salto, una rueda, un túnel, una rampa y área de descanso.