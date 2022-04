El consejo de Bernardo Quintero a un camarero para estudiar ciberseguridad

Bernardo Quintero, fundador de Virus Total y principal impulsor de la implantación de un centro de excelencia de ciberseguridad de Google en Málaga, es especialmente activo en la red social Twitter y cuenta numerosas impresiones o anécdotas. Una de ellas, publicada este jueves, v guarda relación con un camarero y es significativa porque da consejos sobre qué hacer a la hora de formarse en ciberseguridad y sobre el mercado laboral ahora que tanto se habla del alto grado de empleabilidad de estos sectores con la programación como base.

En un hilo, Quintero comenta que ha almorzado con varios empresarios de la provincia y que, al acabar, se le acercó un camarero que tenía dudas entre hacer un curso sobre ciberseguridad o prepararse directamente las oposiciones para ser policía. Salvo que se trabaje en la unidad de delitos informáticos hay poca conexión entre ambas profesiones y Quintero le preguntó qué experiencia tenía en tecnología "y me dijo que ninguna".

El fundador de Virus Total narra que el camarero estaba "preocupado" porque el curso de ciberseguridad costaba un dinero y no sabia si le valdría la pena. "Le recomendé que no lo hiciera, especialmente si era de hacking ético, porque es un tema muy llamativo pero que no tiene tanta salida a efectos laborales y a efectos prácticos se requiere bastante experiencia y formación en múltiples campos para ser competitivo. En su lugar le recomendé que empezara con algo de programación para ver cómo le iba y si le gustaba y con alguna plataforma gratuita". Quintero no lo cita en su tuit pero, por ejemplo, Telefónica está dando formación gratuita en programación en Málaga a través del campus 42 que acaba de inaugurar.

Quintero destaca que los empresarios le comentaban que era difícil cubrir vacantes en puestos tecnológicos porque hay poca oferta y, prácticamente, se rifan a los informáticos, siendo difícil retenerlos. El experto en ciberseguridad explica que les recomendó que "se acerquen a la universidad e inviertan en la base". No obstante, el creador de Virus Total apunta que está empezando a haber cierta saturación. "Estamos viviendo ahora un momento de mucha demanda de perfiles tecnológicos, están apareciendo multitud de ofertas formativas que prometen inserción laboral en tiempo récord y no va a ser fácil separar la paja del trigo, ni para las empresas ni para las personas", indica, añadiendo que "los atajos no suelen ser el camino más rápido ni el que te lleva más lejos".

Málaga, como otras muchas zonas del mundo, necesita programadores para poder ser competitiva. Faltan profesionales y es cierto que hay demanda laboral, pero se quiere pasar de cero a cien en pocos meses y no es fácil ser programador prácticamente de un día para otro. Se quedarán los que realmente sean buenos y el resto siempre podrá dedicarse a otra profesión como la de policía, como quería este camarero, o cualquier otra opción.