Salud registra un brote de coronavirus con 27 residentes y 20 trabajadores de un centro en Coín

Se disparan los casos positivos de coronavirus en Málaga. Entre los 410 nuevos contagios registrados en las últimas horas hay que destacar un brote en la residencia de discapacitados Prodicco del municipio de Coín. En dicho centro se han confirmado 47 casos positivos, 27 residentes y 20 trabajadores.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, explica que el pasado viernes se hicieron las pruebas PCR a todos los usuarios y cuidadores del centro después de que hubieran aparecido síntomas de la enfermedad entre la plantilla y los residentes. Este lunes, en la reunión rutinaria de coordinación entre el Ayuntamiento, los responsables del centro de salud y las fuerzas de seguridad se dieron a conocer los resultados.

"Como es lógico me preocupó bastante el caso y vi la la necesidad de comunicarlo al delegado de Salud", comenta Francisco Santos, alcalde de Coín. Y subraya que se ha estado trabajando desde Salud y se han puesto los medios para evitar la propagación del virus.

"Desde el comienzo de la pandemia esta residencia, igual que el resto de centros, está controlada por el centro de salud y dispone de personal médico y de enfermería de referencia, se ha llevado un control permanente en todo momento, de ahí que se pidieran los PCR ante la aparición de síntomas", agrega Santos.

"Lo que queremos desde el Ayuntamiento, evidentemente es que no haya más contagiados y que no vayan a más en los enfermos", indica el alcalde que no conoce si se ha tenido que proceder alguna hospitalización de los afectados. Los datos pasan al distrito sanitario del Guadalhorce.

El centro Prodicco tiene 60 y 70 usuarios de forma habitual, principalmente con discapacidad psíquica e intelectual. Por tanto, casi la mitad de los residentes han resultado contagiados en este brote cuyo control será llevado por el distrito sanitario del Guadalhorce.

"Ellos están en cuarentena, no pueden recibir visitas y están asistidos por personal sanitario", detalla el alcalde. "Igual que desinfectamos las calles, vamos sistemáticamentes a las residencias y desinfectamos cada una o dos semanas por prevención, seguimos el mismo protocolo para la ciudad u otras residencias", añade y espera que "se controlen los positivos y cuanto antes salgan los PCR negativos y nos quitemos el mal rato que estamos pasando".

Santos considera que en Coín "vamos en la media de los municipios" y destaca que se están haciendo entre 100 y 150 PCR al día y "cuando se hacen pruebas salen positivos, es lógico y estamos en la línea del resto", concluye.