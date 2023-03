Un buque de crucero con universitarios fondea en la bahía de Málaga

Inmersos ya en la campaña crucerística primaveral y a la espera de las primeras llegadas multitudinarias de barcos de turistas; la bahía malagueña recibía este martes a un buque de crucero que está realizando una larga singladura bajo unas circunstancias muy especiales. Procedente de Barcelona y con destino a Casablanca, el World Odyssey, mostrando en su chimenea la frase Semester at Sea, la marca de la compañía que gestiona estos viajes, fondeaba en la rada malacitana llevando a su bordo a un numeroso grupo de universitarios que están realizando una ruta de 105 días. Efectuando un viaje educacional refrendado académicamente por la Universidad Estatal de Colorado, 625 estudiantes, la gran mayoría de ellos norteamericanos, navegan desde el mes de enero implicados en una aventura por mar donde además de visitar una serie de países se imparten clases de muy diferentes temas.

Integrada esta experiencia en un plan de estudios que se inicia entre 9 y 12 meses antes del embarque, los viajeros que lo realizan pueden cursar a bordo hasta 72 materias distintas; unas enseñanzas que abarcan desde la publicidad a la historia del arte pasando por la antropología, los negocios, la literatura o los estudios sobre las religiones.

Con unos altos requerimientos económicos que sólo en el apartado del alojamiento oscilan entre los 31.000 y 34.000 dólares, los estudiantes embarcados iniciaban esta aventura el pasado 5 de enero en Dubai. Visitadas hasta el momento Bombay, Mombasa, Áqaba, Limasol, El Pireo, Dubrovnik y Barcelona, el World Odyssey, antes de atracar en Casablanca para finalizar su viaje en la localidad alemana de Bremerhaven el 20 de abril, ha decidido pasar unos días en la bahía malagueña.

Y si bien la planificación de esta ruta que toca tres continentes, once países y once ciudades diferentes tiene programas unas estancias de varios días en todos los lugares mencionados, en el caso de la parada malagueña, los estudiantes a bordo de este buque no podrán bajar a tierra, ya que el fondeo en el que se encuentran World Odyssey sólo atiende a un periodo de espera antes de se seguir camino hacia Casablanca.

Frente a esta curiosa circunstancia, este barco que ha llegado a Málaga consignado por la agencia Pérez y Cía., siguiendo su plan de viaje y si no hay cambios de última hora, permanecerá en la bahía malacitana hasta el viernes 31, momento en que seguirá su singladura.

Viajes que se remontan a la década de 1960

Convertidas estas experiencias educacionales en algo muy habitual y con una trayectoria que se remonta a los primeros años de la década de 1960, estos viajes de estudiantes organizados por diferentes empresas gestoras con el apoyo de diversas universidades norteamericanas, han tenido en el pasado una presencia bastante activa en el puerto malagueño; lugar donde han atracado algunos de los barcos que durante estos años han ejecutados estas navegaciones.

Construido en 1998 y bautizado como Deutschland por la ya desaparecida compañía alemana Peter Deilmann, este buque que en numerosas ocasiones ha visitado las aguas malacitanas, en mayo de 2015 era vendido a un grupo inversor estadounidense que desde entonces se encarga de su gestión.

Realizando rutas cruceristas manteniendo su nombre original y, cumplimentando dos veces al año largos recorridos educacionales bajo la marca Semester at Sea con el nombre World Odyssey, este veterano de 175 metros de eslora ha llegado a Málaga en lo que significaría su primera visita con esta denominación. Un curiosa estancia de un buque de crucero que sin entrar al puerto de Málaga permanece fondeado frente a la playa de la Malagueta con un considerable número de pasajeros estudiantes a su bordo.