La cafetería Roper de El Palo cumple 40 años

Mucho tiempo ha pasado desde que Antonio Jiménez, alias El sargento Roper para sus compañeros de la mili, se licenciara y dejase atrás su etapa castrense. Pero desde entonces, cuando apenas tenía 22 años, supo que aquel sobrenombre motivado por la serie Los Roper le serviría para algo más que para que sus amigos y él se echaran unas risas. Y así resultó ser.

"Si monto algún negocio, le pongo Roper", se dijo a sí mismo. Desde su Cádiz natal, vino a parar a El Palo junto a su mujer, María José Sánchez, procedente del Carranque, y donde antes había un pub, montaron un bar de desayunos. Este 2022, Cafetería Roper cumple su 40 aniversario. Y, pese a que esperan que el negocio continúe -ellos pretenden jubilarse el año que viene-, aún no lo tienen claro. "Todavía no lo hemos hablado, mi hijo ahora tiene otro trabajo, pero me daría mucha pena que el negocio no continuase", explica.

Desde entonces, su establecimiento se ha convertido en un sitio de referencia en la preparación de lomo en manteca, zurrapa y carne mechada de forma tradicional; aunque sobre todo es célebre por lo primero. La receta, obra de la madre de Maria José, como es lógico, no se puede desvelar. Pero sí degustar, como hacen cada mañana muchos vecinos del barrio.

Una de las particularidades de Cafetería Roper es la relación resultante de su ubicación y sus productos. A la espalda del mercado municipal y a apenas unos centenares de metros de las playas de El Palo, funciona con normalidad todo el año pese a que sus productos son más propios de los Montes de Málaga y de la época de invierno. "Lo típico en la zona son las sardinas, pero en verano vendemos tanto o más que el resto de meses gracias a los extranjeros; la operación bikini no nos afecta", bromea Antonio.

Tal es su fama que es frecuente que turistas de todo el globo se dejen caer por allí para comprar y llevar hasta sus países de origen alguna que otra tarrina con sus elaboraciones. "Nuestro récord está en Papúa Nueva Guinea, en Australia, hasta allí ha llegado nuestro lomo". También es reconocido dentro de nuestras fronteras: por Cafetería Roper, entre otros, han pasado políticos de diferentes partidos y algunos personajes televisivos, como las hermanas Campos.

Aunque la más sugerente de las anécdotas quizá sea cuando hace años, durante una celebración de Fitur, ofrecieron al Rey Emérito una sus tarrinas. Recuerdan el momento gracias a un recorte de periódico que, junto a un cartel que reza "40 aniversario", ornamentan las paredes de su local.

A día de hoy, Antonio y María José no pueden más que "dar las gracias a los vecinos de El Palo por acogernos y aguantarnos tantos años". Y los paleños, a buen seguro, lo agradecerán mutuamente celebrando la efeméride con una viena bien cargada de lomo del Roper.