Una caída del sistema Diraya del SAS genera problemas en los centros sanitarios en Málaga

La caída del sistema informático Diraya del Servicio Andaluz de Salud (SAS), desde la mañana de este lunes, está generando problemas en todos los centros sanitarios de toda la provincia de Málaga, tanto en centros de salud de Atención Primaria como en hospitales. La incidencia se traduce, especialmente, en retrasos en la atención de los pacientes, según ha podido saber este periódico.

Fuentes de la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Málaga han confirmado la incidencia y han señalado que los técnicos "están trabajando para solucionarla". La caída afecta a toda Andalucía y, "ralentiza la atención a los usuarios", según ha explicado José Antonio Becerra, representante de Sindicato Médico de Málaga (SMM) de Atención Primaria.

Así, no se trataría de una caída permanente del sistema, sino que se producen fallos intermitentes que impiden trabajar con normalidad a los médicos. "No es que haya dejado de funcionar del todo, sino que lleva todo el día dando problemas", ha precisado. "En determinados momentos no se puede acceder a la historia clínica de los pacientes y no se puede realizar la asistencia", ha agregado Becerra.

Esto, según ha afirmado este facultativo, provoca un gran retraso en la asistencia a los pacientes tanto en centros de salud como en hospitales, puesto que "te quedas parado" hasta que el sistema reacciona. "Va lento", dice.

Cabe decir que el Diraya es el sistema informático que utiliza el Servicio Andaluz de Salud como soporte de la historia digital de los pacientes. A través de este sistema los médicos gestionan las citas de los pacientes, pueden ver el historial clínico, los resultados de analíticas y otras pruebas y realizar la prescripción de medicamentos. Integra toda la información de salud de cada paciente atendido a fin de que esté disponible en el lugar y el momento en el que sea atendida la persona.