La calima agota las hidrolimpiadoras en las tiendas de Málaga

Hace unos días, la hidrolimpiadora era un producto desconocido para muchos malagueños. Con la llegada de la calima y el barrizal que ha provocado, se ha vuelto el "producto estrella". La también conocida como máquina tipo Kärcher, por ser la marca que populariza el limpiador, se ha agotado en los grandes almacenes de la ciudad. Los negocios on line han hecho su particular agosto este fin de semana con este producto que se puede encontrar desde unos 60 euros hasta los de gama alta que alcanzan los 300 euros. Estas máquinas desprenden vapor de agua a alta presión y sirve para eliminar la suciedad incrustada de fachadas, suelos o cualquier superficie, es decir, ofrece la funcionalidad más requerida para los últimos días.

No existen datos, pero el aumento de la demanda de este producto en la ciudad ha sido exponencial tras la fuerte oleada de calima que se produjo la semana pasada. Sin embargo, eran pocas las personas que adquirían esta herramienta de manera habitual antes de este fenómeno, por lo que los almacenes no disponían de muchas unidades de este. Es el caso de los almacenes Carrefour, donde el producto está agotado. “No nos hemos quedado sin la hidrolimpiadora porque se haya tenido mucha demanda, pero es que es un producto del que suelen llegar un par de unidades y se tira meses en el lineal. La calima llegó y justo en ese momento no había unidades porque no se habían repuesto”, indicaba Nuria Cañete, dependienta de la sección de Bricolaje de la tienda Carrefour situada en Rincón de la Victoria. “Aseguro que ha sido la pregunta del fin de semana”, bromeaba. La falta de stock se traslada a todas las tiendas de la provincia de esta multinacional.

Por otra parte, la huelga de transporte también ha contribuido al desabastecimiento del producto. “En general, es una máquina que llega a cuenta gotas y ahora con la huelga de transporte pues todo se complica”, indica Sergio Torrilla, dependiente de Bricomar. En este establecimiento tampoco quedaban unidades. “Llegaron dos el viernes y en esa misma mañana se vendieron”, indicaba el trabajador, quien desconoce cuando se repondría el producto.