Llega el calor veraniego a Málaga, que marca 35,3 grados con el terral

Los valores máximo descenderán a partir del domingo, no así las mínimas, que se mantendrán sin grandes cambios, dificultando la conciliación del sueño y el descanso. Aunque hará calor no se puede hablar de ola de calor, pese a que se rozarán los 40 grados, ya que no se espera que se cumplan los requisitos para hablar de episodio de calor. Para ello, deberían cumplirse ciertos criterios de intensidad, extensión y duración que quedan lejos de alcanzarse esta semana.