El campo de Málaga teme perder las cosechas por las nuevas restriciones de agua

En el campo, el hecho de que no haya habido grandes precipitaciones estos últimos meses tiene a todos los agricultores preocupados por si finalmente no sacan adelante sus cultivos. En la Axarquía dan casi por perdida la cosecha e intentarán mantener los árboles. En el Valle del Guadalhorce, los agricultores no están de acuerdo con las gestiones que están haciendo las administraciones públicas y critican el hecho de que en el último en la Comisión de Gestión de la Sequía aprobaran reducir un 37% el agua que van a tener este año.

Los cultivos de cítricos, hortícolas o frutales son algunos de los que se van a perder en el Valle del Guadalhorce. “Aún tenemos algo de fe en salvarlos”, aseguran fuentes de la directiva de la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema). Eso sí, el ambiente no es positivo, porque no comprenden que les “quiten” cinco hectómetros más, cuando ya tenían una reducción del 25% que les hizo tener que organizar sus cultivos en abril con tan solo 30 hectómetros.

En abril, tras las primeras restricciones, los agricultores de la zona hicieron sus previsiones de siembra con ese agua para así poder salvar su economía, pero al reducirles los hectómetros “se han cargado su economía”. Los agricultores del Guadalhorce, según Aprema, “no admiten el trato que les ha dado la Junta, ni tampoco que el 20 de abril digan que tenéis 20 hectómetros y a los dos meses nos dejen tirado”. Los regantes de la zona al conocer estas restricciones, según Aprema, comentaban que veían injustas estas medidas y no entendían “la falta de voluntad de los políticos para los problemas de los regantes” y señalan que “solo hay voluntad para el sector servicio”.

De igual forma, también sostienen que con el sistema de riego que hay en la comarca, que es del los años 70, y los hectómetros que les quedan hasta septiembre “podríamos quedarnos sin agua en mitad del verano”, a pesar de que están trabajando para coordinar riegos para tener agua. Según lo expuesto en la reunión del pasado viernes han consumido 11,6 hectómetros del 1 de octubre al 29 de mayo. Para junio les proporcionarán dos hectómetros, en julio y agosto serán cinco en cada mes y en septiembre 1,4. Por tanto, en estos próximos cuatro meses solo tendrán 14,4 hectómetros cúbicos. Esta agua es insuficiente y no comprenden por qué les reducen un 37% el agua y a abastecimiento tan solo un 10%.

Situación en la Axarquía

En cuanto a la Axarquía, los regantes llevan sin acceder al agua de la Viñuela desde octubre de 2022 y seguirá siendo así hasta que la situación mejore en gran medida. Tal y como aseguró hace unas semanas Juanma Moreno, el presidente de la Junta de Andalucía se construirán dos desaladoras en la comarca. La primera es la que el Consejo de Ministros aprobó en el mes de mayo el un Real Decreto-ley. La segunda es la que ya planteó Moreno que iba a construir y que está pendiente de adjudicación, la cual espera resolver este mes de marzo.

En esta línea, José Carlos Gil, presidente de la Junta Central de Regantes la Axarquía, sostiene que a día de hoy en la zona “no hay agua para producción, pero hay agua para el mantenimiento de los cultivos”. Tan solo pueden regar aquellos que tienen concesiones de pozos, aguas regeneradas o están cerca del río. Asimismo, también señala que “las administraciones no son ágiles” y que, a su juicio, la desaladora de la Axarquía debería “ejecutarse rápido” porque es “una buena medida" y no contemplarla para 2027.

Por su parte, Víctor Martín, agricultor que pertenece a la Comunidad de regantes del Real Alto, asegura que las lluvias de estos días no está ayudando a recuperar depósitos. En cuanto a los cultivos, apunta que este año no van a tener mangos y los aguacates que han conseguido salir adelante se van a caer en los próximos 15 días cuando dejen de regar. Con respecto a la desaladora de la Axarquía incide en que “es necesaria ya”, aunque considera que “estos pasos se deberían haber dado hace bastante tiempo, incluso meses antes porque esto es una instalación grande que conlleva otras dinámicas”.

Por otro lado, la Junta de Andalucía aprobó en la Comisión de Gestión de la Sequía diferentes medidas para conseguir ahorrar de agua. Estas decisiones las tomaron para "garantizar tanto el abastecimiento a la población la normalidad de la actividad diaria del sector turístico en estos momentos de sequía", según afirmó el secretario general del Agua, Ramiro Angulo. De igual forma, Angulo dio a conocer los planes hidrológicos. Además, recordó “el inminente comienzo de las obras de ampliación de la desaladora de Marbella, que vendrá a duplicar de 6 a 12 hectómetros cúbicos su capacidad". Al igual que la apuesta por el agua regenerada, que permitirá poner a disposición de los regantes de la Axarquía 23 hectómetros cúbicos adicionales de agua tras el verano.