El campo malagueño pide ayudas ante el efecto de la sequía en las contrataciones

La subida de las temperaturas que se está viviendo con la llegada de la primavera y la falta de precipitaciones son dos hechos que preocupan en gran medida a todos los trabajadores del campo. Ya el año pasado la situación era inquietante por estas fechas, pero todo mejoró cuando de repente llovió y gracias a ello se pudieron salvar las cosechas de muchos agricultores. Este año la situación es muy “dramática”, según Baldomero Bellido, presidente de la Asociación de Jóvenes Agricultores (Asaja) en Málaga, que también pide que se incluyan ayudas para los ganaderos y agricultores en el nuevo decreto de sequía.

En esta Semana Santa las buenas temperaturas han sido los acompañantes de todas las cofradías que han salido a la calle, no solo en Málaga capital, sino en toda la provincia. Este sol que para los cofrades ha sido una bendición, tiene al sector de la agricultura y la ganadería muy preocupados. Es más Bellido asegura que este buen tiempo ha sido “el monotema" porque tiene en vilo a todo el sector, ya que la situación se complica para ellos.

Muchos de los cultivos de primavera están sin sembrar

El año pasado se perdieron muchas cosechas, sobre todo de mango, aguacate e incluso olivo y este año la situación es muy parecida. Bellido señala que en las zonas de secano, gran parte de los cultivos están secos, pero hay otras “que están un poco más frescas porque se cultivó antes”. El problema está en que “están teniendo una primavera muy complicada sobre todo ahora que están empezando a subir las temperaturas”.

Con las altas temperaturas y la falta de precipitaciones, los cultivos de esta temporada primaveral, según Bellido, “o están sin sembrar o los que se han sembrado están sin hacer”. Por lo que como consecuencia no está habiendo cultivos de primavera. En cuanto a los cultivos leñosos, el almendro ha empezado a florecer, pero “hay un poco de retraso”.

En esta misma situación se encuentra el olivar, que está comenzando a brotar, “diferenciándose hacia flor algo más de lo que se esperaba”, sostiene Bellido. De igual forma, incide en que el hecho de que florezca el olivar “no tiene mucho futuro por las temperaturas que se va a encontrar y por la falta de previsión de lluvia que no tenemos en 15 días”. Además, también añade que con respecto a la ganadería, el pasto es inexistente.

Agricultores y ganaderos no van a poder contratar mano de obra en la recolección

A la falta de precipitaciones también se le suma que el agua de los embalses no para de bajar. Actualmente, cuentan con 222 hectómetros cúbicos. Estas cifras son mucho más bajas que las de hace un año, ya que por aquel entonces había entre todos los pantanos de la provincia 317 hectómetros cúbicos de agua. Por ello, ante esta situación, el presidente de Asaja asegura que se debe esperar a que haya un decreto de sequía y que este debe incluir presupuesto para obras hidrológicas, pero también “tiene que haber un apoyo laboral, ya que el ganadero, el agricultor y las empresas agroalimentarias no van a poder mantener el empleo con estas perspectivas bajísimas cosechas”. A su juicio, se debe pensar en este aspecto porque como van a tener menos ingresos, no van a poder contratar mano de obra para la época de recolección.

En este sentido, la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ya informó hace unas semanas que desde la Junta esperan que el tercer decreto de sequía salga adelante este mes de abril, después de que los proyectos de los dos decretos de sequía ya vigentes estén al 72% de su ejecución. Por otro lado, Fernando Fernández Tapia-Ruano, delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, aseguró hace unos días que querían celebrar el Comité de Gestión del Agua y la Comisión de seguimiento de la Sequía después de Semana Santa para analizar la situación de la sequía y planificar junto con los agricultores y ganaderos el resto del año hidrológico.