El cáncer de próstata en Málaga supera al de mama pero los hombres se controlan menos

Existe mucha concienciación entre las mujeres a la hora de acudir a sus controles para prevenir el cáncer de mama. No así entre los varones para atajar el de próstata. Sin embargo, en números absolutos, hay más de los segundos que de los primeros. Según los datos del Observatorio del Cáncer, el año pasado en la provincia de Málaga se registraron 1.246 nuevos casos de casos de cáncer prostático frente a 1.213 mamarios.

De acuerdo a las cifras de este organismo de la Asociación Española contra el Cáncer (AECC), el primer lugar del ranking lo ocuparon los tumores colorrectales, con 1.397 nuevos casos en 2022. Pero hay que tener en cuenta que estos últimos afectan a los dos sexos. En cambio, los de próstata son sólo masculinos y los de mama casi en su totalidad, femeninos (Existe un porcentaje ínfimo de los tumores mamarios que se dan en varones).

Los reparos de muchos varones para ir al médico a controles de cara a prevenir el cáncer de próstata obedecen fundamentalmente al tacto rectal. “La razón de que la mayoría no acuda a consulta es por el tacto rectal. Así de simple, trivial y grave. Sienten como que pierden algo”, apunta el urólogo Gonzalo Sanz, director médico de la Clínica Premium de Marbella. No obstante aclara que con una ecografía y la prueba del PSA –que se mide con una simple analítica de sangre, igual que la glucosa o el colesterol– es suficiente. “El PSA es un marcador muy fiable. El tacto rectal se hace cuando hay dudas, pero la mayoría de las veces no tienes dudas”, aclara Sanz. E insiste en un mensaje rotundo frente a las reticencias de los varones a acudir al médico de cabecera o a un especialista para prevenir esta patología: “El hombre tiene que cambiar la mentalidad. Las mujeres tienen una mayor cultura sanitaria que el varón y van a sus controles al ginecólogo. A veces el cáncer de próstata se detecta más tardíamente debido a que los varones se vigilan menos porque no tienen el hábito de la visita anual” a un facultativo para estos controles, asegura.

De hecho, Sanz opina que la detección tardía de muchos casos obedece más a la actitud del varón de no solicitar o acudir a revisiones periódicas, que de las carencias o demoras del sistema sanitario. “Simplemente con ir al médico de cabecera, te pide el marcador del PSA”, explica el director de la Clínica Premium. Tan sencillo como tildar en una casilla más de la analítica; igual que cuando el facultativo de familia pone una x para que se controlen los triglicéridos o la glucemia.

Por eso insiste en que los varones deben cambiar de mentalidad y copiar la concienciación de las mujeres a la hora de hacerse los controles preventivos. “He atendido hombres que llegaban con este problema y que no habían ido nunca al médico para una revisión específica de la próstata en 65 años”, comenta.

El urólogo explica que el cáncer de próstata “está totalmente relacionado con la edad”. Acota que si todos los varones vivieran 100 años, la amplísima mayoría acabaría desarrollando este tipo de tumor. Por eso cree que en Málaga la cifra absoluta de cánceres prostáticos es alta; porque la provincia tiene mucha población mayor ya que es una zona turística y residencial donde muchos varones de avanzada edad vienen a retirarse. Existen dos tipos de tumores prostáticos. Los benignos, que es la hiperplasia benigna de próstata, y los malignos, que es el cáncer propiamente dicho.

Aunque aclara que hay algunos cánceres de próstata muy agresivos, explica que en general tienen un buen pronóstico. “Es un tumor, digamos, agradecido porque tiene menos mortalidad. De modo que hay muchos más casos, pero se mueren menos”, explica. Añade que ahora están detectando más casos porque están aflorando aquellos enfermos que no fueron diagnosticados durante los peores años de la pandemia.