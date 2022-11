Oncólogos demandan poder pedir secuenciación molecular como una analítica o un TAC

La secuenciación molecular de un tumor permite a los oncólogos dar el tratamiento más eficaz y con menos toxicidad a cada paciente. Es decir, aumentar su supervivencia y calidad de vida. Por eso demandan que estas técnicas se generalicen y así como pueden pedir pruebas diagnósticas muy habituales, también puedan solicitar su uso en todos los enfermos que lo requieran.

"No todos los pacientes necesitan secuenciación molecular, pero los que la necesitan deben poder acceder de forma ágil", ha aclarado el presidente de la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) y jefe de Oncología Médica del Hospital Regional, Antonio Rueda. Y a continuación ha reivindicado: "Pero queremos que igual que podemos pedir una analítica para la glucosa, un PET o un TAC, podamos pedir secuenciación molecular".

Rueda ha lanzado la demanda de estos especialistas durante la inauguración del IX Congreso de la SAOM que se celebra en Málaga. En la actualidad, la secuenciación molecular de tumores se utiliza dentro de ensayos clínicos. Pero los oncólogos piden que su uso en la asistencia se generalice para avanzar en la medicina de precisión que está detrás del aumento de la supervivencia frente al cáncer y de que esa supervivencia sea con mayor calidad de vida. "Conocer la genética del tumor permite seleccionar tratamientos más eficaces y menos tóxicos", ha explicado la vicepresidenta de la SAOM, Ana Laura Ortega.

En la provincia se han secuenciado los tumores de más de 3.000 enfermos con el apoyo de la Asociación para la Investigación Oncológica Malagueña (AIOM), el Centro de Investigaciones Médico Sanitarias (CIMES) de la Universidad de Málaga y la Diputación provincial (Esta institución provincial financia la técnica para los pacientes pediátricos). Pero los oncólogos plantean que la secuenciación molecular de los tumores se normalice en la práctica asistencial. "Es una técnica cara, pero más barata que hace 10 años. Queremos poder pedirla igual que pedimos una analítica", ha abundado Elizabeth Pérez, oncóloga del Hospital Regional. "El objetivo es avanzar para llevarlo a la cama del paciente; que se generalice en todos los hospitales y no dependa de iniciativas individuales", ha agregado Rueda.

El conocimiento molecular del tumor permite a estos especialistas aplicar los tratamientos que darán mejores resultados en cada caso. De ahí que Rueda haya apuntado: "Un fármaco que funciona nunca es caro. Un fármaco es caro cuando lo ponemos y no funciona". Por eso, aunque ha aclarado que en los últimos años "se ha mejorado muchísimo", ha insistido en que "queda mucho por hacer".

Como punto de partida del congreso de la SAOM -que reúne a más de 300 oncólogos-, sus representantes también han planteado la necesidad de que los resultados de la secuenciación se obtengan en 10 ó 12 días y no tarden semanas, como en algunos casos. La Administración autonómica trabaja en un programa de medicina de precisión y las reivindicaciones de los especialistas apuntan a que los avances en estas técnicas estén al alcance de todos los pacientes que se puedan beneficiar de ellos (que no son el 100% de los enfermos de cáncer) y no sólo de los que participan en ensayos clínicos.

También han demandado que la negociación de precios de fármacos que han demostrado su eficacia se resuelva en "semanas" por parte del Ministerio de Sanidad y no tarde "hasta dos años", ya que eso demora su uso en los pacientes.

En Andalucía, más de 55.000 personas serán diagnosticadas de cáncer este año. La patología aumenta debido al envejecimiento de la población y la mayor detección precoz. Pero también se incrementa la supervivencia, que se ha duplicado en los últimos 40 años en España.

Los oncólogos han insistido en que en torno al 40% de los cánceres podrían evitarse con vida saludable ya que el tabaco, el alcohol, la obesidad y el sedentarismo están detrás de muchos procesos oncológicos. Los tumores más frecuentes en la comunidad autónoma andaluza sumando ambos sexos son el colorrectal, el de mama, el de pulmón y el de próstata. La SAOM destaca que la Oncología andaluza ofrece "una atención sanitaria de primer nivel", pero insiste en la necesidad de seguir avanzando.

Los retos de los oncólogos son mejorar la prevención -porque con vida sana se podrían evitar las muertes en alrededor del 40% de los casos- y aumentar la respuesta a los cribados para la detección precoz, como los del cáncer de mama, de cuello uterino y de colon. Particularmente, en este último, que ha sido una larga demanda de los profesionales. El cribado del cáncer de colon lleva varios años instaurado en Andalucía, pero muchos pacientes no se lo realizan. Otro reto de estos facultativos es avanzar en el conocimiento de la inmunoterapia. En la quimioterapia, el fármaco ataca las células tumorales. En el caso de la inmunoterapia, el tratamiento activa el sistema inmune del paciente para ponerlo a trabajar y que sean sus propias defensas las que las destruyan. De modo que incluso cuando se retira la inmunoterapia, con el sistema inmune ya reactivado, se mantienen sus efectos.

El congreso de la SAOM continúa hasta el viernes. Sus miembros son 366 y en estas jornadas participan más de 300 especialistas, lo que Rueda calificó de éxito. El encuentro se celebra de forma presencial después de tres años sin poder realizarlo en este formado debido a la pandemia.