Caos tras el accidente en el túnel de Cerrado de Calderón en Málaga: "Me di la vuelta, llevaba 2 horas y media en caravana"

Caos el que numerosos conductores han vivido este miércoles en las carreteras. Miles de conductores se vieron atrapados en la A-7 como consecuencia de un accidente de tráfico ocurrido a primera hora en el túnel de Cerrado de Calderón, que está provocando retenciones de hasta 20 kilómetros. Uno de los afectados es Manolo Pino, un vecino de Iznate, que se vio obligado, cuenta a este periódico, a darse la vuelta. "Esto es imposible. Me encontré la retención a las 7. Me he salido ahora, tras dos horas y media parado en caravana y avanzando 10-15 metros durante dos horas. Me he dejado El Palo totalmente cortado", relataba.

Otro de los usuarios perjudicados ha sido Pablo Tejada. En su caso, se dirigía a trabajar a Fuengirola cuando comenzaron las retenciones. "Sobre las 7 menos cuarto me pilló el atasco a la altura de El Palo, dirección Málaga y hasta dos horas después no he llegado al túnel. No había quien pasara. He empleado dos horas para hacer dos kilómetros, del 25 al 27", apostilla.

El conductor corrió mejor suerte y pudo llegar a su puesto, pero porque, recalca, "salió antes de las 6 de la mañana". Para conseguirlo, sin embargo, otros han tenido incluso que desviarse hacia el municipio de Colmenar.

También Luis, que salía de Rincón de la Victoria, continúa todavía en caravana. Cogió su vehículo a las 8 con intención de llevar a su hijo a la guardería, a la que pudo llegar, aunque con una hora de retraso. Su destino era, después, Benalmádena. El GPS le indica que las retenciones le impedirán llegar antes de las 11 de la mañana, por lo que, en total, habrá necesitado tres horas para un desplazamiento en el que no suele invertir más de 50 o 60 minutos.

Elena, por su parte, debía haber comenzado las prácticas en un colegio de la zona Este de Málaga a las 9:00. "Llevo hora y media en el coche. La cola llega hasta la misma incorporación y los conductores se están metiendo por el arcén; eso es trampa. Hay quien se ha dado la vuelta en dirección contraria", señala.

"45 minutos sin avanzar ni un centímetro"

Estefanía ha estado "casi 45 minutos" sin poder "avanzar ni un centímetro" con su vehículo. Trabaja en Teatinos. Su trayecto, que suele hacer en cuestión de 20 minutos, comenzó en la Cala del Moral y, dos horas, después, se encuentra aún en la zona de El Palo. "Hay muchos coches en el arcén, alguno averiado. Otros conductores temen quedarse sin gasolina porque tenían la cantidad justa", afirma. Al tiempo, se cuestiona "por qué se tarda tanto en resolver un accidente".

Pero su indignación va más allá de este siniestro registrado en el túnel de Cerrado de Calderón. Asegura que los desplazamientos desde la Costa hasta la capital suponen ya un "problema endémico". "Los conductores nos hemos multiplicado y no hay infraestructuras para absorber a tantos", denuncia.

El origen, una colisión entre una furgoneta y una maquinaria de obra

La Dirección General de Tráfico (DGT) informaba del accidente de tráfico las 06:44. Según las primeras informaciones, un furgón grande con remolque colisionó con una maquinaria de obra que estaba en ese momento en el interior del túnel. A las 09:20 hay 16 kilómetros de retenciones en la A-7, entre los kilómetros 9,63 y 9,69. Desde tráfico han señalado que también hay retenciones en la MA-24 en Jarazmín, de 6 kilómetros, también en sentido Cádiz.

Tráfico detalló que en este momento están abiertos dos carriles, y está cerrado el izquierdo (en la A-7 sentido Cádiz). La DGT ha compartido otro punto que se encuentran con tráfico muy denso a consecuencia del accidente, la N-340 desde Rincón de la Victoria hasta Málaga Este.

La Subdelegación asegura que el accidente ha sido “muy complejo” y en un punto “muy complicado “

La Subdelegación del Gobierno en Málaga ha querido dar su versión sobre el accidente que el miércoles ha provocado atascos kilométricos entre la capital y Vélez por un accidente en el túnel de Cerrado de Calderón .

Un portavoz de la institución que representa en la provincia al Ejecutivo central ha explicado que el siniestro se ha producido en un punto “complicado de la autovía” y ha provocado retenciones “que no se habían visto”.

“Ha sido un accidente muy complejo por el lugar y las características del mismo con dos vehículos pesados uno de ellos con carga”, señala este portavoz de la Subdelegación.

Además, ha añadido que sobre las 10:10 de la mañana quedaron ya libres tres carriles para circular, lo que permitió que se fuera aliviando el tránsito de vehículos. Aunque no fue hasta la 11:45 cuando se dio por concluido el episodio que ha dejado atrapado en la ronda Este de Málaga a varios miles de conductores.

Esta fuente sí admite que en la zona son habituales las retenciones. En este sentido , a preguntas de este periódico , ha detallado que desde septiembre del año pasado hay adjudicado un estudio para analizar las posibles alternativas de ampliación de capacidad de la autovía en esa zona y del que se informó en su día.

El plazo para conocer los resultados de ese estudio no estará hasta septiembre de 2025 . “Una vez que esté el análisis de alternativas se acometerán los proyectos”, concluyen desde Subdelegación.