La Navidad llega cada vez antes, o al menos eso parece a juzgar por la carrera por encender las luces de Navidad antes que nadie. En esta batalla, la ciudad de Vigo suele salir vencedora, pero en esta ocasión ha sido la localidad de Estepa la que se ha llevado el gato al agua. Allí es Navidad desde el pasado domingo 3 de noviembre.

Por segundo año consecutivo, el Ayuntamiento de este municipio sevillano ha adelantado la inauguración del alumbrado navideño, tanto que se ha convertido en el primero de toda Europa en prender la iluminación especial para estas fiestas.

La idea de activar el interruptor de las luces de Navidad con tanta antelación se hace, según dicen, para animar a las compras navideñas y dar un empujón así a los comercios. En Estepa, como no, la intención es que el ambiente prenavideño invite a los vecinos y visitantes a comprar los mantecados y otros dulces de temporada que fabrican más de una veintena de empresas locales.

Pero Estepa no es el único lugar del país en el que la Navidad se adelanta a noviembre. Málaga capital también madruga en lo que al alumbrado se refiere. La instalación de las bombillas comenzó a principios de octubre en el Centro, con el alumbrado de la Alameda Principal, y la inauguración se ha fijado para el 29 de noviembre.

Lo más esperado será ver cómo queda la decoración de la calle Larios, que este año estrena alumbrado. Un bosque otoñal con ángeles iluminará esta céntrica vía malagueña para la que el Ayuntamiento ha invertido 532.830 euros. Este bosque de luz estará formado por 22 arcos de tipo ojival de 11 metros entre ejes y 12,80 metros de altura, fabricados en estructura curva de aluminio.

Hasta el 5 de enero se mantendrá el espectáculo de luz y sonido en calle Larios con tres pases cada día (a las 18:30, 20:00 y 21:30). Entre las canciones incluidas en el repertorio musical que acompañará el espectáculo de luces se encuentran All I want for Christmas is you, el clásico pop navideño de Mariah Carey.

Una semana antes que Málaga encenderá sus luces de Navidad Vigo. La ciudad, famosa por tener en su alumbrado navideño un importante reclamo turístico y comercial, tiene prevista su inauguración el viernes 22 de noviembre.

Este año, el alcalde, Abel Caballero, ha inventado un nuevo concepto con el que la ciudad estará también iluminada de día. Se trata de una decoración especial que refleja la luz del sol para generar efectos luminosos durante el día. Otros motivos suman guirnaldas y formas especiales para hacerlos también visibles cuando las tiras led están apagadas.