El bosque de la navidad es el nombre de la infraestructura de luz y sonido que ambientará la clásica calle Larios para este año. La decoración luminosa contará con unos 22 arcos de tipo ojival y estará compuesta por 1.000 cordones de led de 12 metros con 180 puntos de luz.

La estructura conforma un bosque con soles, ángeles y hojas de otoño de metacrilato que se iluminarán durante el día con los rayos de sol. El montaje comenzará este miércoles, tal y como ha indicado este martes la concejala de Fiestas y Servicios Operativos del Ayuntamiento de Málaga, Teresa Porras.

Este bosque navideño se encenderá por primera vez el 29 de noviembre, en un horario aún por determinar. El espectáculo se podrá disfrutar hasta el 5 de enero en tres pases de luz y sonido cada día a las 18:30, 20:00 y 21:30.

El espectáculo, se desarrollará con cuatro canciones: All i want for Christmas is you de Mariah Carey, Jingle bell rock, de Hilary Duff; En navidad, interpretada por Javián, Alex, David Bustamante y la Academia de OT junto a Rosana; y Never back down (Battlecry).

El montaje de la ambientación sonora será a cargo de Iluminaciones Ximénez, empresa concesionaria de este suministro de iluminación y decoración malagueña. El coste de la iluminación de calle Larios es de 532.830 euros, de los 806.000 del total destinado la iluminación del centro histórico.