El estado de la carretera del aeropuerto de Málaga por las obras de reasfaltado: "Es un camino de cabras"

Intentan pasar por allí lo menos posible. Los usuarios de la carretera MA-21, que une Málaga con Torremolinos, claman al cielo por el estado de un tramo de dos kilómetros de la vía, que en estos momentos está siendo reasfaltada, y que trae por la calle de la amargura a valientes y despistados que transitan por ella. Baches constantes, nubes de polvo y gravilla que se desprende al paso de los vehículos son motivos suficientes para buscar una alternativa. También para sufrir desperfectos en caso de no hacerlo.

Es justo lo que le ocurre a los taxistas que prestan servicio en el aeropuerto que, tras varias malas experiencias por este "camino de cabras" llevando y trayendo viajeros, tratan de evitar a toda costa. Y es que a estas alturas no son pocos los que reportan muescas en los capós de sus vehículos, a los que se suman aquellos que corrieron peor suerte y sufrieron los impactos en la luna delantera. "A un compañero se le fracturó. A mí me ha llegado a dar algún chino, pero por fortuna no le ha pasado nada. Depende de dónde le pegue y con qué fuerza", explica entre aliviado y enfadado Enrique González, taxista en la zona.

Más de lo mismo piensa Borja Cobos, a quien este mismo martes por la mañana, en la primera carrera del día, se le ha presentado la oportunidad de pasar por ahí, sin embargo, no lo ha hecho. "Intentamos entrar al aeropuerto desde la autovía, aunque si venimos desde la Carretera de Cádiz no tenemos más remedio que pasar o dar un rodeo enorme", cuenta.

Alejandro Vergara, por su lado, califica el tramo como "nefasto". "No están ni las líneas pintadas. No sé como han podido hacer eso así". Una situación que, al parecer, se torna aún más precaria por la noches, cuando las luces de los coches iluminan la nube de polvo "empeorando la visión". "Nosotros porque sabemos que eso está así, que si no... El que venga de nuevas puede pillar algún bache y cargarse los bajos o una llanta", subraya. Por no hablar, claro, de que la polvareda que levantan los vehículos acaba ensuciando los suyos, que siempre deben permanecer en perfecto estado de revista. "Nada más ir a Málaga dos veces se manchan".

El pasado sábado, de hecho, se produjo un aparatoso accidente en este punto de la MA-21 entre tres vehículos, que se saldó con tres heridos de diferente consideración, siendo necesaria la intervención de los bomberos para excarcelar a la conductora de uno de los vehículos implicados, toda vez que se trató de una colisión múltiple.

El asunto, al margen de siniestros, tampoco es demasiado gratificante para los que acuden al aeródromo en moto, como le ocurre a Guthy Oliveira, trabajador de Europcar, empresa de alquiler de coches, quien además dice que "al menos 7 u 8 clientes" se han quejado recientemente de la "carretera tercermundista" que los lleva hasta este emplazamiento. "En moto no es peligroso, es lo siguiente", subraya. Sobre todo porque la primera vez que fue por allí no se dio cuenta y lo pilló por sorpresa. "Ese día lo pasé mal. Encima hacía viento. Llegué a casa con el cuerpo lleno de marcas por la gravilla". Igual que su casco, que "era nuevo" y acabó como él.

Iván Márquez, de Goldcar, otra empresa de renting, reconoce que en su caso no ha tenido clientes que se hayan quejado de la carretera, fundamentalmente debido a que son extranjeros que "van en dirección Marbella", por lo que no pasan por allí. Sin embargo, también es motorista. "Hoy ha sido el primer día que he tirado por otro lado. Los coches te escupen la gravilla. Hasta que no esté arreglado no paso más", apunta.

Desde el Ayuntamiento de Málaga, por su parte, responden a la consulta de este periódico que "las obras están señalizadas" y que sobre el tramo afectado recae una limitación de velocidad de "40 kilómetros por hora" que se mantendrá durante la duración de la misma.

Labores de reasfaltado

En este punto, cabe recordar la información relativa a las labores de reasfaltado, que fueron adjudicadas por la Gerencia Municipal de Urbanismo el pasado diciembre a la UTE Pavimentaciones Morales S.L.-Actua Infraestructuras (junto a las de la avenida Valle Inclán) por un importe de 2.257.000 euros (IVA incluido).

Los trabajos, con un plazo de ejecución de 15 meses, tienen por objeto la mejora del pavimento de la calzada de dos tramos de estas vías, consideradas de las principales arterias de la red viaria de la ciudad. En concreto, en el caso de la MA-21 las actuaciones se centran en el tramo comprendido entre la salida del parque empresarial Valdició y la entrada al Aeropuerto Málaga Costa del Sol.

En cuanto a la rehabilitación del firme en la MA-21, se aplica la técnica de reciclado en frío como capa intermedia del paquete de firme en un espesor de 12 centímetros. Los trabajos se están ejecutando en horario nocturno.