El auge del cibercrimen: más de 50 denuncias diarias en Málaga: desde 'cripto-secuestradores' a falsos inversores

La Policía encajaba hace unos meses las piezas de un puzzle de un caso en el que recuperó más de 2 millones de euros estafados a una veintena de víctimas a través de ciberataques a correos electrónicos, la mayoría asociados a operaciones inmobiliarias. Los investigadores habían frustrado un fraude de 1,4 millones en la compraventa de una villa de lujo enclavada en Marbella. El auge del cibercrimen marca el balance de 2025 en la provincia de Málaga. Los delitos en medios digitales alcanzaron las 19.301 denuncias —frente a las 18.137 del ejercicio anterior—, lo que supone un crecimiento del 6,4%, con una media de 52 denuncias a diario. De este total de infracciones, un total de 16.913 correspondieron a estafas informáticas, que se consolidan así como la modalidad delictiva más frecuente dentro de la ciberdelincuencia, según se desprende del último balance de criminalidad difundido por el Ministerio del Interior. Desde la banda de cripto-secuestradores que acabaron con el asesinato a tiros de una de las víctimas hasta la trampa de las inversiones falsas.

Tras conocerse estos datos, el socio director de PenalTech, especializado en delitos informáticos, Fran Peláez, advirtió ayer de que los delincuentes han encontrado en el entorno digital “un espacio de enorme rentabilidad y bajo riesgo”. El abogado insiste además en que la demora de las víctimas en denunciar “dificulta la investigación y la recuperación del dinero”.

Las cifras de Interior reflejan que la delincuencia cometida a través de medios digitales ya representa casi una quinta parte de todos las infracciones. Más de ocho de delitos cibernéticos están relacionados con fraudes online, incluyendo prácticas como la suplantación de identidad, las compras fraudulentas o los engaños vinculados a inversiones falsas y criptomonedas. Los datos, en palabras del letrado que representa a PenalTech, confirman un cambio en el patrón delictivo. “Las estafas ya no son un fenómeno marginal, sino un problema estructural que afecta a la economía”, señala.

El abogado subrayó además el incremento de consultas relacionadas con fraudes bancarios, cargos no autorizados y engaños en compraventas online. La clave para frenar estos timos, en su opinión, es la prevención y la educación digital: “La mayoría de las estafas explotan el desconocimiento o la urgencia emocional. Hoy es tan importante desconfiar de mensajes inesperados como cerrar la puerta de casa con llave”.

La provincia cerró el año pasado con un repunte de la criminalidad, del 2%, vinculado, sobre todo, a este crecimiento de los ciberdelitos, pasando de 102.232 infracciones penales a 104.234 en 2025. Mientras la ciberdelincuencia mantiene una tendencia ascendente, algunos delitos convencionales muestran signos de contención. Destaca la caída de los robos con fuerza en viviendas, que descendieron un 23,9%. También bajaron los hurtos (-4%) y el tráfico de drogas (-4,8%).

En el lado contrario, el balance refleja subidas de delitos especialmente sensibles, entre ellos los secuestros, que pasaron de 8 a 17 en un sólo año, con un aumento del 112,5%. En diciembre, la Policía informaba del asalto a un ciudadano holandés cuando acudió con su pareja a recoger las llaves de una finca en la que iban a instalarse. Ambos habían sido citados en un descampado. donde cuatro encapuchados trataron de introducirlos a la fuerza en un coche. Cuando el hombre intentó escapar, recibió un disparo en la pierna tras el que murió desangrado. El propósito de la banda era acceder a su billetera digital de criptoactivos, con un botín de 80.000 euros.

En 2025 también crecieron los homicidios consumados (de 23 a 26). Hubo tres asesinatos más y el doble de secuestros, mientras los delitos graves y lesiones y riña tumultuaria subieron un 7,3%.