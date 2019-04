Medio centenar de clientes de Endesa permanece más de once horas sin luz

Del orden de medio centenar de clientes de Endesa en el entorno de la Alameda Principal permanece sin suministro eléctrico desde poco antes de las 11.00 de esta mañana después de que se produjese una desconexión en la línea de media tensión Puerta Málaga. La incidencia se ha dejado notar de manera especial en los establecimientos y viviendas situados en las proximidades de la Plaza de la Marina y la calle Trinidad Grund. Algunos de los bares de esta vía se han visto obligados a cerrar por la noche al no tener luz.

Según han informado desde la compañía, el problema tuvo lugar a las 10.40 de este jueves, activándose una intervención para recuperar la normalidad. En total han sido del orden de 1.100 los consumidores afectados. Según los datos aportados, de manera paulatina, a los tres minutos un 30% de los clientes ya recuperó el suministro; a los 10 minutos el porcentaje subió al 75 y transcurridos 26 minutos desde la incidencia, la cifra fue del 95%.

Entre estos últimos se encontraban una peluquería localizada en el lateral sur de la Alameda Principal, cuyo dueño dijo no haberle dado más importancia a lo ocurrido. En su caso, la espera para disponer de nuevo de luz fue de unos 20 minutos. Sin embargo, los problemas se han extendido durante toda la jornada para un 5% de esos afectados, debido a que se abastece de un centro de transformación con problemas de filtración de aguas. "Hasta que no encuentren la avería no pueden darle solución", han indicado a última hora de la tarde desde Endesa.