Los comerciantes de Málaga se resisten a poner las puertas automáticas

Los comerciantes de Málaga todavía no han puesto las puertas automáticas en sus establecimientos. Esta es una de las medidas obligatorias que están incluidas en el Decreto de ahorro energético que el Gobierno central aprobó el pasado mes de agosto. Una de las razones por las que los pequeños empresarios no han colocado estas puertas todavía es el coste, ya que según Málaga Comercio, el precio oscila entre los 3.000 y los 8.000 euros, pudiendo incluso llegar a los 10.000, dependiendo de la reforma que se necesite.

El Gobierno dio de plazo a todos los comerciantes para instalar las puertas automáticas hasta el 30 de septiembre. Actualmente, en Málaga el porcentaje de establecimientos de la provincia que han colocado estas puertas no llega al 10%. Para Salvador Pérez, presidente de Málaga Comercio, a la hora de instalar estas puertas los comerciantes se están encontrando con dos hándicaps. Por un lado, el fabricante que coloca las puertas “no tiene capacidad para ponerlas en todos los comercios en el tiempo que ha dado el Gobierno” y al haber sido en pleno verano “menos”. Y por otro lado, ”en la mayoría de los negocios hay que hacer una reforma para instalar estas puertas”.

Este último inconveniente aumenta el coste de la instalación de tal forma que los empresarios no pueden permitírselo. Pérez se pregunta si “ya hemos olvidado que hemos pasado dos años de pandemia donde nos hemos entrampado”. También añade que actualmente “estamos tan hasta el cuello que no podemos cobrar ni nuestros sueldos y no tenemos más recursos para seguir gastando”. Tal es la situación económica en la que se encuentran los comerciantes que “todavía no hemos empezado a pagar los ICO porque no tenemos para pagarlo y estamos buscando prórrogas”.

Cada establecimiento necesita unas puertas diferentes y una reforma acorde a sus dimensiones. Para Pérez no ha habido ni tiempo suficiente para instalarlas, ni hay dinero y tampoco “están los albañiles y menos el material”. Con una estimación de entre 3.000 a 8.000 euros de coste por estas reformas, Málaga Comercio sostiene que “solo la han puesto los que se han permitido económicamente este coste”, como, por ejemplo, las grandes empresas.

Por su parte, la Federación de Comercio de Málaga asegura que los comercios han puesto las puertas “a cuenta gotas”. “Estamos recomendando a aquellos comercios que por operatividad de la puerta, por razones de arquitectura del local o que por razones económicas no puedan instalarla que pidan un presupuesto” para así conocer a cuánto asciende la instalación, sostiene José Luis Díaz, letrado portavoz de Fecoma.

Dentro de las preocupaciones por no tener la puerta automática está la posible sanción. “No sabemos quién va a ser la autoridad que se encargue de controlar el cumplimiento”, por lo que los comerciantes han acudido a Fecoma con “miedo” a ser sancionados por no tener las puertas instaladas a tiempo.

En cuanto al precio, el portavoz de Fecoma incide en que es cierto que depende de la reforma, pero también del tamaño de la cristalera, que estima que cuesta unos 112 euros el metro cuadrado, y del tipo de vidrio que se quiera colocar. Por ello, desde la federación han recomendado a aquellos comercios que no se pueden permitir instalar las puertas que “apaguen el aire acondicionado y mantengan las puertas abiertas”. Asimismo, también critica que con esta normativa, las puertas de los establecimientos estarán cerradas siempre e insiste en que “Málaga es una venta a pie de calle, de puerta abierta en muchos sitios”. Por lo que, como consecuencia el público no entra en los establecimientos.

Con respecto al apagado de escaparates a partir de las 22:00 horas y el uso del aire acondicionado a 27 grados en verano y 19 en invierno, tanto Málaga Comercio como Fecoma coinciden en que se está cumpliendo.