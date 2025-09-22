Condenan a una pareja por maltratos "aterradores" a su hija de 2 años y su bebé de 47 días en Málaga

El propio tribunal ha calificado como "aterradores" los malos tratos que unos padres han ejercido sobre sus dos hijas, una de ellas no llegaba a los dos meses de vida. La Audiencia Provincial de Málaga ha condenado a la pareja a 20 años de cárcel por malos tratos habituales a una bebé de 47 días y a la otra hija de 2 años.

En la sentencia se condena también al padre por un delito de lesiones a la bebé de 47 días al considerar probado que la sumergió en agua caliente "con ánimo de atentar contra su integridad física" y sufrió quemaduras en el 42 por ciento de su cuerpo, según ha informado EFE.

El padre ha sido condenado a una pena global de 16 años de prisión por un delito de malos tratos habituales, otro de violencia doméstica con alevosía y lesiones con la agravante de parentesco, así como la prohibición de acercarse a la menor ni comunicarse con la misma por cualquier medio e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad.

A la madre se le absuelve del delito de lesiones a la bebé, ya que no consta que estuviera en la casa cuando la metió en agua caliente y fue ella quien la llevó al hospital al comprobar el estado en el que estaba, pero la condena por malos tratos habituales y violencia doméstica con alevosía a un total de cuatro años de prisión. Entre los dos suman una pena total de 20 años.

El Tribunal considera probado que los dos son responsables de dichos delitos porque "es imposible sostener que la madre nada tuviera que ver con tales hechos, ni que acatara como normal el padecimiento constante de heridas y quemaduras en el cuerpo de una pequeña de tan solo 47 días".

Mordida, quemada y zarandeada durante su primer mes de vida

El juicio dio comienzo en el mes de mayo, pero las agresiones salieron a la luz en octubre de 2022. La bebé permaneció durante más de una 20 de días en la UCI pediátrica del Hospital Materno Infantil de Málaga, a consecuencia de las quemaduras.

La menor tenía "profundas quemaduras de segundo grado" que afectaban a casi la mitad de su cuerpo. Fue su madre, que después acabaría detenida, quien la condujo hasta el hospital, donde relató que la niña "se había quemado durante el baño". Pero las indagaciones posteriores, recoge la Fiscalía, revelaron que las heridas, en cara, nalgas, brazos, piernas y pies, no habrían tenido un "origen accidental", sino que para su comisión fue necesaria la "inmersión en agua caliente durante un tiempo variado dependiendo de la temperatura del agua: de 120 minutos si está a 45 grados a 17 segundos si sube a 55".