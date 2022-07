El conductor agredido por un 'taxi pirata': "Nos tienen atemorizados, estamos trabajando con miedo"

No quiere que aparezca su nombre por miedo. "Me han amenazado con que me van a pinchar las ruedas, romper los cristales y robar, por eso quiero mantener mi anonimato totalmente". Estas son las primeras palabras que pronuncia el taxista agredido por uno de los conductores piratas en el aeropuerto de Málaga cuando habla con este periódico.

Corría una jornada como otra cualquiera cuando M. A., que se encontraba en el recinto aeroportuario, se percató de que varios piratas estaban captando a los viajeros que iban llegando, así que decidió llamar a la Policía Local de Churriana, quienes informaron de que iría una dotación de agentes cuando pudiera. "El problema es que cuando se percatan de la presencia policial se van y a los cinco minutos vuelven", explica.

El taxista se marchó, hizo un servicio y volvió. Para su sorpresa, los conductores ilegales seguían merodeando por la zona. "En un primer momento vi al que nosotros llamamos aguador, porque es el que avisa", relata. A continuación, entró dentro del aeropuerto y cuando salió vio a uno de esta banda organizada, "viejo conocido para nosotros" -apunta- que estaba ofreciendo desplazamiento a una turista.

"En ningún momento le dirigí la palabra a él, le dije a la clienta que tuviera cuidado porque era un taxi ilegal y que le podía robar", explica. En ese momento, el presunto agresor le recriminó sus palabras y lo empujó, cuenta. "Yo le devolví el empujón, se me acercó y me pegó un puñetazo en la cara", relata. Desorientado por el impacto recibido, M. A. comenzó a caminar para atrás y cayó en una jardinera. "Mientras, me gritaba que qué hacía allí, que yo quién era y que le dejara trabajar", recuerda.

Algunos taxistas observaron la agresión de su compañero y corrieron a socorrerlo. "Estuvimos forcejeando con él para retenerlo, pero nada, se fue", señala la víctima. Cuando Policía Nacional y Local llegaron ni rastro quedaba allí de aquellos trabajadores ilegales. Si bien, apenas dos horas después, regresaron al aeropuerto y de nuevo se vivieron momentos de tensión. Un taxista les grabó y alertó de que estaban haciendo, otra vez, de las suyas, a lo que uno de los piratas le respondió escupiéndole.

Pómulo inflamado, interior de la boca erosionado, tobillo, cuello y empeine de un pie heridos son algunas de las lesiones que M. A. ha sufrido como consecuencia del golpe que le propinó el taxista pirata. Confiesa que llevan tiempo atemorizados. "Estamos trabajando con miedo. Yo algunas veces cuando tengo que entrar a recoger clientes lo hago por la puerta de atrás para no cruzármelos", manifiesta.

Este jueves, el taxista agredido ha descansado debido a su estado físico. Sin embargo, mañana viernes volverá al aeropuerto y "está convencido de que se los volverá a encontrar. "Me da pánico que me vuelvan a agredir", admite.

Aunque ha presentado la correspondiente denuncia, M. A. no tiene esperanzas de que esta actividad ilícita termine. En sus catorce años como taxista siempre ha tenido que lidiar con estos conductores. No obstante, destaca que en los últimos años "se han multiplicado", por lo que se une a las reivindicaciones de su compañeros. "Pedimos más presencia policial y que Aena también haga algo", apunta.