Constructoras y Ayuntamiento de Málaga ven peligrar las obras públicas

La huelga de transportistas ya forma parte del pasado en las construcciones de Málaga, pero sigue oteando el cuervo de la inflación. Una vez superada la falta de materiales, el problema que se encuentran las constructoras ahora es que los mismos son muy caros para afrontar el precio pactado con las administraciones públicas.

Este viernes, la Gerencia de Urbanismo ha notificado el desistimiento del constructor que obtuvo la licitación para los trabajos de reurbanización en el Paseo de los Tilos. El constructor, Soluciones Integrales de Ingeniería y Obras S.L., asegura que no puede cumplir con el pliego por el que licitó debido a la acuciante inflación sobre los costes de materiales, energía y combustible.

Por ello, se va a imputar a la adjudicataria un 3% del presupuesta base de la licitación (sin IVA), es decir, más de 10.000 euros como penalización.

El concejal de Urbanismo y Ordenación del Territorio, Raúl López asegura que la huelga de transportistas "nos ha matado, entre el precio de las mercancías, del transporte, de los combustibles y de la materia prima se están cayendo un montón de obras, esperamos que el Gobierno haga algo porque nos va a hundir".

A la obra de Paseo de los Tilos se le une que se han quedado desiertos los equipamientos de Parque San Rafael y Campanillas, además de avisos de "más empresas que quieren desistir sus contratos". El Consistorio ya se instó al Gobierno a que tomará cartas en el asunto en el Pleno del mes de febrero. En una moción a propuesta del Partido Popular se pidió a la administración central que permitiera modificar los contratos con las constructoras a fin de ser más flexibles con el presupuesto pactado y que de esta manera la inflación no repercutiera directamente sobre las empresas de construcción.

Al otro lado, las constructoras esperan una reacción por parte del Gobierno central y de la Junta de Andalucía. La administración regional se reúne este martes para negociar un decreto ley por el que se diese a los ayuntamientos algo más de flexibilidad a la hora de renegociar algunos contratos. Violeta Aragón, secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), asegura que "muchas obras se están volviendo inviables desde el punto de vista presupuestario". Sólo en unos meses, asegura Aragón, los precios presupuestados han quedado desactualizados y son difícilmente asumibles.

"Ahora hay un problema importante en las obras públicas porque no cabe la negociación", afirma Aragón. Señala dos decretos del Gobierno de España que señalan que los incrementos de precios no pueden ser directamente imputables al contratista y que hay que revisar los precios, pero son, desde el punto de vista de los constructores, insuficientes, porque deja muchos contratos firmados fuera de los mismos, ya que son sólo para obras promovidas por los entes nacionales. "Esto afecta a menos PYMEs, las obras de los ministerios tienen un importe mayor y no acceden tantas pequeñas y medianas empresas. Tampoco cubren las necesidades de las empresas".

Por eso, han pedido a la Junta que en el desarrollo del decreto ley que va a negociar este martes "haga un desarrollo más favorable a la pequeña y a la mediana empresa, que son los que trabajan con los ayuntamientos, y que permita una revisión a todas las obras y a las conservaciones, que el Estado los ha dejado fuera".

Además, señala que los decretos del Gobierno también excluye el aumento de los precios de las energías en las revisiones presupuestarias, por lo que pide a la administración regional que incluya también la energía y los combustibles.