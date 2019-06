La contratación indefinida a menores de 25 años cae un 11% en Málaga

La contratación indefinida a menores de 25 años en la provincia de Málaga se ha reducido un 10,8% entre enero y mayo respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo señala un informe publicado esta mañana por la consultora de recursos humanos Randstad, con datos del Servicio Público de Empleo Estatal, en el que refleja que los menores de 25 años suscribieron en los cinco primeros meses de este año 1.490 contratos indefinidos frente a los 1.671 del ejercicio anterior.

Pese a ese importante descenso del empleo, Málaga fue la provincia andaluza en la que los menores de 25 años firmaron más contratos indefinidos, seguida por Sevilla (1.194) y Granada (661). En Andalucía se han hecho 5.066 contratos de esta tipología este año, un 4,9% menos, y en el conjunto nacional han sido 77.131, un 7,7% menos. Aun así, la contratación temporal en menores de 25 ha superado los 1,5 millones, la cifra más alta de los últimos diez años.

“La generación de empleo en España sigue arrojando datos positivos, aunque se detecta cierta desaceleración, una tendencia que también se está dando en los menores de 25 años, una fuerza de trabajo fundamental para el mantenimiento del estado del bienestar en el que vivimos. En este segmento de edad, la contratación temporal sigue registrando cifras récord, aunque se reduce la contratación indefinida en el último año. La moderación en el crecimiento indefinido no tiene por qué ser una mala noticia per se, ya que puede venir motivada por la apuesta por la formación de los jóvenes, que les impide combinar sus estudios con una incorporación indefinida, o por una mayor demanda de flexibilidad. Aún es pronto para emitir valoraciones, hasta que no veamos si este cambio de tendencia se mantiene en el tiempo”, explica Luis Pérez, director de Relaciones Institucionales de Randstad.