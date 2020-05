Coronavirus: Málaga inicia la fase 1 sin fallecidos ni ingresos en UCI y con sólo dos contagios

Los malagueños tenían muchas ganas de sentarse en la terraza de un bar a disfrutar de la simple y ahora muy valorada rutina de un café o una cerveza. La provincia ha pasado este lunes a la fase 1 de la desescalada y lo hace con buenos datos: sin fallecidos, ni ingresos en UCI y con apenas dos nuevos contagios.

El avance se ve con satisfacción entre la población, aunque con ciertos temores entre los sanitarios que insisten en las premisas básicas para que no haya retrocesos: respetar las distancias de seguridad, extremar las medidas de higiene y llevar mascarilla aunque no siempre sea obligatoria. Una advertencia en la que hacen mucho hincapié dado que no hay vacuna y que, según el estudio nacional de prevalencia, sólo el 4,4% de los habitantes de Málaga tienen anticuerpos para defenderse el virus.

Los últimos datos del Ministerio, que ahora se facilitan por la tarde, reflejan que respecto a la jornada anterior sólo hay dos nuevos contagiados detectados por PCR en la provincia de Málaga. Esta es la prueba que indica cuando una persona tiene el virus activo y por lo tanto puede infectar a otros. El domingo había 2.758 contagiados y ahora ascienden a 2.760.

Si a esta cifra se le suman los 1.362 contagiados totales detectados por test rápidos -prueba que refleja los anticuerpos tras pasar la infección-, en la provincia el acumulado de personas infectadas con el virus ascienden a 4.122. El domingo eran 4.115. Es decir que, incluidas ambas tipos de pruebas -test rápidos y PCR- solamente hay siete nuevos contagios. Un dato que cobra valor si se tiene en cuenta que en el pico de la pandemia llegaron a registrarse 180 en apenas un día.

Las cifras ahora se desagregan ahora por infectados detectados por PCR y por test rápidos, dado que el Ministerio sólo incluye en sus cifras los primeros, mientras que la Junta de Andalucía incorpora también estos últimos. A fin de homogeneizar la información, la Consejería de Salud ha comenzado a dar su balance diario con el mismo criterio que Sanidad, pero también facilita los otros positivos registrados a través de test.

Hay aún 57 personas hospitalizadas con el virus, ocho de ellas en una Unidad de Cuidados Intensivos

Respecto a los curados hay siete más y 2.302 en total. Si se tienen en cuenta sólo los nuevos contagios detectados por PCR -dos- son más del triple. Si se incluyen todos -PCR y test- son exactamente los mismos.

Aunque la evolución de la pandemia es buena, aún hay 57 personas ingresadas en hospitales de la provincia con el virus, de las cuales ocho están en una UCI. El dato acumulado de hospitalizaciones desde que estalló esta crisis sanitaria asciende a 1.473 y el de ingresados en Cuidados Intensivos a 167. El lado bueno de la situación es que en las últimas horas no hay ninguna nueva entrada en UCI y únicamente una hospitalización.

Además, no se ha registrado ninguna víctima mortal en las últimas horas, de modo que el número se mantiene en 278. De hecho, no ha habido ningún fallecido en Andalucía, algo que no ocurría desde el pico de la pandemia.

A fin de no dar pasos atrás en la desescalada, los sanitarios insisten con vehemencia en que se respeten las distancias de seguridad, se extremen las medidas de higiene y se utilice mascarilla aún cuando no sea obligatoria. El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, Juan José Sánchez Luque, apuntaba que "es muy importante llevarla y saber llevarla". Y añadía: "Va a ser nuestra compañera de viaje porque nos disminuye el riesgo de contagiarnos y de contagiar. No vale llevarla al cuello ni como gafas de sol como por desgracia se ve por la calle. Nos estamos jugando mucho”.