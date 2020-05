Coronavirus en Málaga: La provincia de Málaga no pasa de fase y debe esperar

La provincia de Málaga entera no avanza de momento en la desescalada y se queda en la fase 0. Sus habitantes tendrán que esperar un poco más. Así lo ha decidido este viernes el Ministerio de Sanidad en base a los datos epidemiológicos del coronavirus y otros criterios técnicos, tras su reunión con las comunidades autónomas.

No obstante, el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias, Fernando Simón, apuntó que “su evolución es buena” y que está “muy cercana” de pasar a la siguiente fase. Tampoco pasa Granada. Estas dos provincias son las únicas de toda Andalucía que por ahora se quedan en la fase 0. Las otras seis pasan a la fase 1.

Pero Simón avanzó que el Ministerio y la Junta mantendrán contactos para que avance la desescalada también en estas dos provincias. Málaga “ha mantenido una evolución muy buena, igual que Granada, por lo que se estudiará su caso en los próximos días”, comentó el responsable del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias.

La decisión levantó una polvareda política. El presidente andaluz, Juanma Moreno, indicó que pedirá que se revise y el vicepresidente, Juan Marín, consideró que el Gobierno “ataca” a Andalucía al excluir a esas dos provincias de la fase 1 con una decisión “arbitraria”.

La Junta había presentado una propuesta a Sanidad para que toda la comunidad autónoma avanzara hacia la fase 1. No obstante en los tres distritos sanitarios con peores datos epidemiológicos –Málaga, Granada y Metropolitano de esa ciudad–, proponía su paso con ciertos condicionantes. El objetivo de la Administración autonómica era que pudieran avanzar a la siguiente etapa el resto de las comarcas de esas dos provincias y que las zonas más castigadas por el virus, también lo hicieran aunque siguiendo con ciertas limitaciones. Pero los técnicos del Ministerio no lo han estimado conveniente.

Ha habido provincias de Castilla León en las que la transición sí se ha autorizado por comarcas. Pero no ha ocurrido así en el caso de Málaga y Granada. Por eso, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dicho en Twitter:“El mapa de Andalucía debería estar pintado del color de la fase 1. Es difícil de entender que en otras comunidades autónomas se permita una desescalada por distritos sanitarios y en Andalucía no. Pediré que se revise esa decisión y se nos aplique el mismo criterio que a los demás”.

Simón reconoció en la rueda de prensa ofrecida tras la reunión con las comunidades autónomas que las decisiones adoptadas “no son fáciles”. Y explicó que se han tomado en base a criterios técnicos sobre la transmisión del virus, la capacidad del sistema sanitario para la detección precoz de los nuevos casos, así como para responder a un posible rebrote.

Entre otros parámetros, el Ministerio pone el tope en los 10 casos confirmados por PCR (un tipo de prueba para detectar el virus) por 100.000 habitantes. La provincia de Málaga en su conjunto está en 6,3. Pero el problema es que el Distrito Sanitario Málaga –que agrupa la capital, Rincón de la Victoria, Almogía, Moclinejo, Totalán y Macharaviaya– está en 12,3. El de Granada en 34,7 y el Metropolitano de esa capital en 17,7. De hecho son los únicos tres distritos de los 33 de Andalucía que superan el máximo marcado por Sanidad.

El consejero de Salud considera "un agravio" la decisión

Aunque la decisión cae como un jarro de agua fría para miles de malagueños y para la economía, sanitarios consultados la consideraron “acertada” ante las aglomeraciones que se están registrando en los paseos marítimos, los incumplimientos de las distancias de seguridad y la falta de medidas de protección de muchos ciudadanos.

Pero lo cierto es que el resto de la provincia, tiene indicadores epidemiológicos que sí cumplen el tope trazado por el Ministerio. El Distrito Costa del Sol tiene 2,7 casos confirmados por PCRpor 100.000 habitantes en los últimos 14 días, el de La Vega de Antequera también 2,7, el de la Axarquía el 1,2, el del Valle del Guadalhorce 3,9 y el de la Serranía 1,8.

No obstante, Simón aclaró que el criterio epidemiológico no es el único. También se mide la capacidad de las UCI, de las camas de agudos y hasta la letalidad del virus en la última semana. “Criterios cuantitativos y cualitativos”, dijo que se valoran en su conjunto. El lunes próximo, las otras seis provincias andaluzas pasan a la fase 1. No está claro aún cuándo podrán hacerlo Málaga y Granada.