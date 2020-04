Más de 300 trabajadores de centros sanitarios públicos se han contagiado el coronavirus en Málaga

Un total de 314 trabajadores de centros sanitarios públicos de Málaga han contraído el coronavirus. Así lo denuncia UGT. Según este sindicato, en la comunidad autónoma hay 1.252 profesionales de la sanidad pública de todas las categorías infectados. Ello supone que los afectados de la provincia malagueña representan el 25% del total. Málaga es en Andalucía la que tiene más contagios entre la población general y también entre el personal del SAS.

"Esos 314 son los datos oficiales, pero sospechamos que son más", sostiene el secretario provincial de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval. Esta cifra no incluye los profesionales contagiados de los centros sanitarios privados. Ya hace más de una semana, la central sindical informó que sólo en los hospitales Regional y Clínico había más de 120 trabajadores de diferentes categorías infectados.

Por categorías, los médicos (29,5%) y los enfermeros (24,3%) son los que han sufrido más contagios. Le siguen otros (16,5%), auxiliares de enfermería (14,1%) y celadores (2,6%).

La infección puede producirse en la comunidad o en el centro sanitario. El sindicato sostiene que en estos trabajadores ha sido principalmente en su puesto de trabajo por la falta de material de protección. Según Sandoval, ha habido casos en los que los profesionales han tenido que esterilizar y reutilizar material.

"Algunos se han llevado equipos para lavarlos en sus casas con el consiguiente riesgo de contagio para sus familias", aseguró. De hecho, UGT ya denunció la falta de materiales de protección ante la Inspección de Trabajo por si fuera una vulneración de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

Otro problema ha sido que no siempre el virus da la cara y ha habido trabajadores que han pasado la infección asintomáticos. Aunque no han padecido los efectos de la enfermedad, sí la han propagado. Por eso varias organizaciones sindicales y profesionales reclaman que se haga la prueba del coronavirus a todo el personal de centros sanitarios a fin de aislar a aquellos que sean positivos y no contagien ni a sus compañeros ni a pacientes.