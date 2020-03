Coronavirus en Málaga: más de 120 contagiados entre el personal del Clínico y el Regional

Los trabajadores de los centros sanitarios están pagando un precio muy alto por atender a los demás en esta crisis: están contagiándose o viendo cómo sus compañeros enferman víctimas del coronavirus. UGT ha denunciado que "sólo" entre los hospitales Regional y Clínico hay ya más de 120 empleados contagiados. Una cifra a la que debe añadirse otro centenar que está aislado en su domicilio en prevención de que estén infectados a fin de que no propaguen el patógeno.

Según el consejero, Jesús Aguirre, en Andalucía los contagiados en el ámbito sanitario son unos 200. Pero sindicatos y profesionales consultados estiman que la cifra es muy superior. Aclaran que hay infectados de todas las categorías, de centros de salud, de hospitales y tanto de la sanidad pública como de la privada. La cifra exacta no se conoce. Pero distintas fuentes consultadas calculan que el número de contagiados de centros sanitarios es alto ya que sólo en los dos principales hospitales de la capital ascienden a más de 120. El dato supone que los trabajadores de centros sanitarios por lo menos representan la cuarta parte del total de contagiados en la provincia, que es de 464 a fecha de este viernes.

"Los trabajadores de los centros sanitarios de Andalucía están en la picota", denuncia el secretario provincial de Sanidad de UGT, Vicente Sandoval. Dice que hay carencias de material de protección para los que tienen que salvar a los enfermos de coronavirus y que en muchas ocasiones se cubren "con unos papelitos". Añade que los gestores quieren convencer a los profesionales que en ciertas circunstancias, determinada protección no es necesaria, "aunque sí lo sea para la actividad de policías o supermercados".

Sindicatos y profesionales de distintos centros critican la falta de material de protección

Desde este sindicato se criticó que el Clínico carezca de médico de trabajo y solo está en activo una facultativa preventivista ya que los demás profesionales están en confinamiento domiciliario por haber dado positivo. "No podemos permitir que nuestros sanitarios sigan cayendo", demanda el representante ugetista.

Las bajas se centran sobre todo en servicios como la UCI, Anestesia y Urgencias. También los residentes van contagiándose poco a poco. El problema, según explican, es que hay casos leves, asintomáticos, que pasan por resfriados. No se les hace el test. De modo que muchos profesionales son portadores y como no se sabe al no realizarle la prueba, van contagiando y así no se rompe la cadena epidemiológica. Esta realidad también se da entre el resto de la población. Pero en el caso de los centros sanitarios, los contagios generan un problema mayor porque merman un personal que en este momento es estratégico y puede infectar a las personas más vulnerables que son las que acuden a recibir asistencia sanitaria.

Los sindicatos mantuvieron al principio de la crisis una actitud prudente, sin hacer críticas. Pero en los últimos días han estallado debido a la falta de material de protección. Hubo quejas desde diferentes organizaciones (entre ellas Sindicato Médico, de Enfermería o CCOO), así como publicaciones de profesionales en las redes sociales que, sin ninguna sigla sindical, salieron a expresar su indignación y preocupación por la escasez de recursos para protegerse.