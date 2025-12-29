Hallan el cuerpo sin vida del segundo desaparecido por la riada en Alhaurín el Grande

El cuerpo sin vida del segundo desaparecido tras la tromba del fin de semana en Alhaurín el Grande ha sido hallado a última hora de la mañana de este lunes. El cadáver ha sido encontrado en torno a las 13.00 por los dueños de una finca privada cerca de la unión de los ríos Fahala y Guadalhorce, en el término municipal de Cártama. Estaba fuera del agua, en una zona de cañas. El hombre -de 54 años, que era dueño de una cafetería ubicada en el Camino de Málaga, una de las avenidas principales de la localidad alhaurina- permanecía desaparecido desde la noche del sábado cuando la furgoneta en la que iba fue arrastrada por la corriente. Ha sido encontrado en un área cercana al Hospital Valle del Guadalhorce, "mucho más abajo" de donde se halló al primer desaparecido. Según ha informado la Guardia Civil, fue localizado a "varios kilómetros" de donde estaba la furgoneta.

Tras el levantamiento del cadáver, el cuerpo será llevado al Instituto de Medicina Legal (IML) para la correspondiente autopsia. Según ha indicado la Benemérita, "se acelerará la entrega" a los familiares. Portavoces de la Guardia Civil también han confirmado que "es la persona que se estaba buscando".

Con la localización de su cuerpo, son tres las víctimas del temporal en Andalucía, después de encontrarse sin vida el motorista desaparecido en Íllora (Granada) durante el temporal de lluvia. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confirmado el hallazgo del segundo desaparecido en la provincia de Málaga.

El cuerpo sin vida del otro ocupante del vehículo fue hallado en la tarde del domingo a casi cuatro kilómetros del último punto en donde se les perdió la pista a ambos. El dispositivo de búsqueda se había retomado este lunes poco después de las 8.00 de la mañana para intentar localizarle. En los rastreos han participado unas 150 personas, entre efectivos de Policía Local de Alhaurín el Grande, Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil y voluntarios de la zona. Incluso se habían sumado al operativo efectivos y perros entrenados en este tipo de búsquedas que habían llegado desde fuera de Málaga.

El hallazgo del primer desaparecido

Este domingo, un grupo de voluntarios localizó sobre las 17:00 horas el cuerpo de uno de los dos hombres desaparecidos. Según fuentes cercanas a la investigación, se trata de un varón de 53 años, que era jefe de estudios en el IES Los Montecillos, de la localidad vecina de Coín. La víctima fue localizada en el entorno de la Venta Los Cabales, ya en el límite con el término municipal de Cártama.

La alerta de ambas desapariciones, según fuentes municipales, llegó sobre las 9:30 horas de este domingo. Las familias avisaron a Guardia Civil y Policía Local y, horas más tarde, en torno a las 14:30 horas, se encontró la furgoneta en la que, presuntamente, viajaban, gravemente dañada y sin ocupantes. El vehículo se localizó a 1,6 kilómetros del lugar por el que podrían haber intentado cruzar el río Fahala, en la zona de Las Lomas, detalló el alcalde del municipio, Anthony Bermúdez. El regidor describió el río, que habitualmente lleva poco caudal, como un ''torrente incontrolable'' cuando se producen lluvias torrenciales como las del sábado.

Ambos desaparecidos, de 53 y 54 años, eran ''amigos de toda la vida''. Lo que se sabe hasta el momento es que se les perdió la pista sobre las 23:00 horas cuando, según fuentes consultadas, salieron juntos de desde un establecimiento ubicado en una zona de restauración del camino de Málaga, y que uno de ellos se disponía a llevar en coche al otro a su casa, en Las Lomas. La hipótesis que se maneja es que podrían haber intentado cruzar el río y que habrían sido arrastrados por la corriente.

El operativo establecido por la Guardia Civil estaba compuesto de patrullas, helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS). De igual modo, han participado los efectivos de emergencia y entre ellos 112 con Protección Civil y GREA, así como la Policía Local, voluntarios y efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB).