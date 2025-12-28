Encuentran el cuerpo de uno de los dos desaparecidos en Alhaurín el Grande tras el temporal de lluvias

Sobre las 17:00 horas se ha encontrado el cuerpo de uno de los dos desaparecidos en Alhaurín el Grande desde la pasada noche. Así lo ha confirmado el alcalde del municipio, Anthony Bermúdez, desde el puesto de mando avanzado establecido para coordinar el dispositivo de búsqueda. La víctima ha sido localizada en el entorno de la Venta Los Cabales, ya en el término municipal de Cártama, entre 3 y 4 kilómetros de distancia del lugar donde se les perdió la pista. De momento no hay información sobre la identidad del mismo. Mientras tanto, continúan las labores para tratar de localizar al segundo desaparecido.

Se trata de dos hombres de 53 y 54 años, "amigos de toda la vida", a los que se perdió la pista la pasada noche. Según han confirmado fuentes de la Guardia Civil y del 112 Andalucía, se les perdió la pista durante el intenso temporal de lluvias que descargó a última hora de la jornada sobre la provincia, con especial virulencia en el Valle del Guadalhorce. El alcalde ha detallado que el suceso ha ocurrido en la zona de Las Lomas, por donde discurre el río Fahala que, este sábado, acumuló más de 135 litros por metro cuadrado durante el temporal.

Lo que se sabe hasta el momento, según las fuentes consultadas, es que ambos salieron juntos sobre las 23:00 horas desde un establecimiento ubicado en una zona de restauración del camino de Málaga, y que uno de ellos se disponía a llevar en coche al otro a su casa, localizada en la zona conocida como Las Lomas, a las afueras del municipio. La hipótesis que se maneja es que podrían haber intentado cruzar el río y que habrían sido arrastrados por la corriente.

En el cuartel de la Guardia Civil de Alhaurín el Grande se ha establecido un puesto de mando avanzado, para coordinar todo el dispositivo de búsqueda, en el que están participando más de un centenar de vecinos como voluntarios. El Grupo de Emergencias de Andalucía (GREA), dependiente del Servicio de Protección Civil de la Junta de Andalucía, ha movilizado a efectivos de la Guardia Civil, Policía Local de Alhaurín el Grande y bomberos, que también han sido alertados. Varias patrullas, un helicóptero y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) están desplegados en la zona, según han precisado desde la Subdelegación del Gobierno en Málaga, además de voluntarios.

Se rastrea por las inmediaciones del río Fahala, donde aproximadamente sobre las 14:30 se encontró la furgoneta en la que, al parecer, viajaban los dos varones cuando se les perdió la pista. Según fuentes municipales, el vehículo apareció gravemente dañado, pero sin ocupantes, a un kilómetro y medio de lugar donde, al parecer, circulaban. Se han podido encontrar algunas pertenencias. De momento, unos seis grupos de voluntarios están trabajando río abajo, apurando las horas de luz.

Alhaurín el Grande estaba en alerta por fuertes lluvias desde este sábado por la mañana, primero naranja y desde las 21:00 en aviso rojo, como el resto del Valle del Guadalhorce. El alcalde ha subrayado que desde el Ayuntamiento se lanzaron los avisos correspondientes y que se puso en aviso tanto a la Policía Local, como a Protección Civil y servicios municipales. "Realmente en el casco urbano de Alhaurín no hubo mayores complicaciones, salvo el desalojo de una familia que tuvimos que efectuar sobre las 21:45 de la noche, y hasta esta mañana [este domingo] no hemos tenido noticias o información de esos dos desaparecidos por parte de la familia", ha explicado el regidor, que ha lamentado que "están siendo unas Navidades muy tristes y negras para el municipio", recordando el incendio que hace solo tres días, el 25 de diciembre, se cobró la vida de dos adolescentes de 15 y 16 años.

Más de 300 incidencias por las lluvias en Málaga

El temporal de lluvia que afecta a Andalucía desde la jornada de este pasado sábado ha dejado un total de 339 incidencias relacionadas con los efectos del fenómeno meteorológico adverso, en su mayoría en la provincia de Málaga que ha concentrado el grueso de los avisos coordinados (304), según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha desactivado este domingo los avisos en toda la provincia de Málaga tras haberse decretado el aviso rojo a las 21.16 horas de este sábado en la comarca de Sol y Guadalhorce, aunque sigue activa la alerta naranja en Almería y en la costa granadina.