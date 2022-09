El decreto de la Junta cierra el Centro de Málaga a los VTC

El mapa elaborado por la Junta de Andalucía en el decreto que regulará los VTC les cierra gran parte del centro de Málaga. Desde la estación de trenes María Zambrano hasta la Plaza de la Marina, y desde el Puerto de Málaga hasta El Corte Inglés, se dibuja una gran mancha por la que los vehículos con conductor no podrán circular a menos que tengan un servicio precontratado.

Es decir, no dejaremos de ver vehículos con conductor por esas calles y podrán recoger usuarios, pero estarán lejos de todos estos puntos de influencia, por lo que el usuario deberá esperar más ya que los coches no estarán en su entorno más próximo. Además, hay otra gran zona por la que no podrán circular en el Muelle 1 y el Aeropuerto.

El documento acota la actividad de los VTC en la comunidad y se ha aprobado esta mañana, antes de que el sábado entre en vigor el decreto Ábalos por el que los VTC sólo podrían hacer viajes interurbanos. Entre las medidas que han puesto desde la Junta para garantizar la convivencia entre este servicio y el taxi, una de las más importantes es las áreas de influencia ya citada.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ha afirmado que es una regulación "sensata y equilibrada basada en la seguridad jurídica" con la que "no hay ganadores ni perdedores".

Ha asegurado que esta norma, que entra en vigor el 1 de octubre, no va "dañar al taxi sino todo lo contrario porque las medidas ayudan a mantener y consolidar este servicio" y ha explicado que se han recogido todas las propuestas de los taxistas, salvo dos: la precontratación por tiempo por problemas de seguridad jurídica y la eliminación de licencias.

En ellas están aeropuertos, puertos y estaciones, con un área de influencia de 300 metros y otros lugares de interés con un radio de 150 metros en el que se prohíbe la circulación de vehículos con chófer si no han sido contratados por un usuario. Entre ellos están los centros comerciales, hoteles de cuatro estrellas o más, hospitales y CARE, paradas de taxi o el Palacio de Ferias y Congresos. El centro de Málaga está trufado de puntos incluidos en la lista, lo que hace que los vehículos deberán circular por otras vías más alejadas.

Además, el decreto también recoge la eliminación de la geolocalización hasta que el usuario no contrate el servicio, de manera que este no pueda funcionar como un servicio de captación de viajeros en la vía pública. Es decir, lo que se pretende evitar es que el usuario, al ver que hay coches disponibles cerca, se lance a pedir un VTC. Cabe recordar que el servicio de VTC está destinado a la precontratación, mientras que el taxi sí está capacitado para recoger usuarios a mano alzada.

La Consejería de Fomento tiene previsto mantener la ratio 1/30, es decir, un VTC por cada 30 taxis, pero los taxistas entienden que esto no se cumple en la práctica y aseguran que en la actualidad hay una proporción de un VTC por cada 2,7 taxis. Esta cifra sale de la habilitación de “las más de 3.200 autorizaciones nacionales domiciliadas en Andalucía”.

“Es estéril que la norma establezca que ya no se concederán más autorizaciones VTC por excederse la ratio, la realidad es que esa ratio se ha superado hasta un límite insostenible e inaceptable”, alegan los taxistas, que piden que sean los ayuntamientos los que puedan limitar los permisos.

Sobre la mesa están aún, asegura Fomento, otras medidas como exigir a los conductores de VTC la superación de una prueba de capacitación profesional, como la que hay que aprobar para ser taxista; reforzar las inspecciones y el control de su actividad; endurecer las sanciones; o que los automóviles tengan unas medidas mínimas, de manera que siempre se utilicen para este fin berlinas de representación, y no utilitarios.

Por su parte, los sindicatos y asociaciones de VTC coinciden en su petición a la Junta de que la nueva regulación cumpla con los objetivos anunciados por la Consejería de Fomento: un decreto justo, centrado en el interés del consumidor y que garantice la sostenibilidad del empleo, mientras observan con preocupación las restricciones contrarias al interés general y a la sostenibilidad del empleo propuestas desde la Junta.

Miguel Ángel Martín, presidente de la Confederación de Taxi de la Costa del Sol, señala que "ya estamos planteando ir a los tribunales si es necesario para defender al taxi, se están cargando un sector con 10.000 familias en Andalucía". Ellos defienden que no se ha llegado a un acuerdo respecto a la petición de una precontratación con 15 minutos de antelación, como se hace en Cataluña, y que es una de las principales líneas rojas que plantean.