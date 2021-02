La demanda de plazas de Bachillerato en Teatinos se duplicará en un año

En la plataforma de contratación de la Junta de Andalucía aparece el concurso de ampliación del instituto Torre Atalaya que fue activado el pasado mes de agosto. En la memoria dice literalmente: “Con la presente actuación se quiere dar servicio a esta zona con gran déficit de plazas escolares de titularidad pública dada la demanda de escolarización de la misma”.

Por ello, en la segunda ampliación del centro –ya estrenó una en 2012– se construirán 240 plazas más de Secundaria y 150 de Bachillerato. Es aquí, en la enseñanza postobligatoria, donde se concentra ahora el gran problema del distrito.

El próximo curso escolar, acabarán cuarto de Secundaria un total de 16 grupos en el IES Universidad Laboral y en su sección delegada, lo que se llamó Nuevo Teatinos. Y actualmente solo hay ocho grupos de primero de Bachillerato para estos alumnos. Esto supone que, o casi la mitad decide estudiar Formación Profesional, o se cambian de distrito escolar o abandonan. De otra forma, no habrá plazas para todos.

Con la creación de nuevos puestos escolares en el centro que se estrenó en septiembre de 2019 se solventó el déficit de espacio en Secundaria. En los cursos previos, Educación tuvo que instalar aulas prefabricadas en el IES Universidad Laboral ante la incapacidad de absorción de tanta demanda en la zona. Ese curso lo iniciaron seis grupos de primero y seis de segundo de Secundaria.

Pero el centro se levantó sin Bachillerato, por lo que es el IES Universidad Laboral el único que puede dar continuidad a la postobligatoria de estos estudiantes si se quedan en la zona. Al Torre Atalaya están inscritos los escolares de los CEIP Tierno Galván y Pintor Félix Revello de Toro y ya cuenta con más grupos para los que fue concebido inicialmente.

De hecho, las nuevas obras servirán para aumentar en 310 los puestos escolares y que tenga una capacidad final de 840 plazas. Este proyecto se encuentra en fase de contratación, según informan desde la Delegación de Educación.

También está aprobado en fase de cesión de suelo el nuevo instituto en la zona de Soliva. Ya en marzo de 2019 la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Málaga acordó poner a disposición de la Agencia Pública Andaluza de Educación una parcela situada en la avenida Jenofonte, en la zona de El Cónsul-Soliva con una superficie de 13.495 metros cuadrados. Casi dos años después, el proyecto aún está en sus inicios y las familias saben que pasarán años hasta que sea una realidad.

“El problema gordo lo vamos a tener en Bachillerato, cuando salgan 16 grupos de Secundaria en solo dos centros”, explica Mar Villanueva, portavoz de la plataforma Prometo. “Y todo esto sin que se pongan en marcha las promociones de vivienda que se están construyendo, es evidente que van a faltar muchísimas plazas escolares”, agrega. Unos 7.000 pisos están en construcción actualmente.

También destaca que “no todos hacen Bachillerato, pero la inmensa mayoría sí, y la demanda casi se duplica en el plazo de un año, así que no sé cómo lo van a hacer”.

Otro problema es que no se tiene previsto concertar unidades de Bachillerato en la zona. Por lo tanto, habrá alumnos que no puedan permitirse un centro privado y tengan que buscar hueco en el sistema público. No obstante, desde la Delegación de Educación aseguran que “el nuevo instituto se ha planificado contemplando toda la necesidad de la zona, se creará un modelo D7 con cuatro unidades de Secundaria y cuatro de para cada curso de Bachillerato”.

“Saben que hacen falta y suelo ya tienen, solo con lo que tenemos escolarizado ya es necesario otro instituto, tenemos un centro a medias, sin Bachillerato ni FP, y todo esto sin contar las nuevas promociones”, reitera la portavoz de la plataforma Prometo. “Que el atasco esté en Bachillerato es peligroso porque al no ser obligatorio se pueden relajar más, pero la educación tiene que ser un asunto prioritario”, subraya y lamenta que en Teatinos sigan “estirando el chicle” en los centros que ya existen y están prácticamente saturados.