Demeter, el robot que detecta minas antipersona, se fabrica en un instituto de Estepona

Un equipo formado por alumnos y profesores de España, Suecia, Francia, Alemania y Croacia han sido los encargados de desarrollar Demeter. Este es un proyecto educativo que se desenvuelve a través de la metodología ‘aprendizaje temático’ en la que se trabaja a través de la multidisciplinariedad y el trabajo en grupo. El objetivo de Demeter es concienciar sobre la problemática relacionada con las minas antipersona, por lo que al ser un planteamiento que aboga por la práctica, están desarrollando un robot monitorizado que detecta estas armas.

Juan Carlos Moreno, coordinador del proyecto en España y profesor del instituto, explica que otro de los ejes principales es impulsar la motivación centrándose en el proceso antes que en los resultados y establecer al alumno como eje principal del aprendizaje. "Los profesores nos ofrecen la teoría y las herramientas, pero nosotros tenemos que llegar al objetivo. Vamos probando hasta conseguir completar la tarea", explica Jaime Alamillo, uno de los alumnos de segundo curso del Ciclo de Grado Medio de Sistemas Microinformáticos y Redes. Alamillo indica que para llegar al final, que es la construcción del robot, dividen el trabajo en pequeñas tareas, en las que cada estudiante que se involucra sabe lo que tiene que hacer. De esta manera se pretenden desarrollar habilidades y conseguir una mayor implicación de los estudiantes. "Las clases se hacen amenas, porque sentimos que lo que estamos estudiando tiene una aplicación práctica y va a servir para algo", confiesa Alamillo. “Las minas antipersona son un excusa para mejorar el conocimiento”, indica Moreno.

El IES Mar de Alborán es el encargado de la parte electrónica, la programación, el desarrollo web y el arte, por lo que se ocupará del software, testeo final, página y diseño. En Francia se encargarán de la parte mecánica y tecnológica, en Suecia fabricarán las piezas para el rover y, por ejemplo, desde el centro alemán capitanearán la distribución de piezas y recambios del proyecto, su catalogación y clasificación. Todos los equipos disponen de una plataforma donde pueden coordinarse e intercambiar opiniones. “Los alumnos españoles chatean con socios de otros países casi todas las semanas”, indica Moreno. Como coordinador se traslada esporádicamente a otras sedes para seguir desarrollando el proyecto. Alamillo explica que a través de una plataforma conversan con el resto de alumnos. "Es una buena oportunidad para practicar el idioma. Solemos hablar cuando necesitamos alguna solución o para hacer lluvias de ideas"", añade.

“Demeter funciona con un detector de metales. El mecanismo es similar al de los robots que se envían al espacio”, detalla el profesor. “Además tiene integrado un sistema remoto con el que se puede visualizar aparato esté donde esté. Por ejemplo, desde España podríamos verlo si se encuentra en Sudán”. Otra de las ambiciones del equipo Demeter es crear una serie de cursos online, amparados por la Unión Europea, para que cualquier docente o persona interesada en la metodología pueda formarse de manera gratuita. Actualmente ya han desarrollado algunos de ellos.

Demeter conforma una actividad Erasmus Plus. Arrancó en septiembre de 2019 y está previsto que finalice a comienzos del curso que viene. “Personalmente no estaba muy convencido en tratar las minas antipersona, ya que lo veía un problema bastante ajeno e inabarcable. Sin embargo, cuando indagamos, nos dimos cuenta de que estas armas afectan mayoritariamente a los niños, por lo que me pareció un argumento idóneo para trabajarlo desde los centros educativos”, indica Moreno. “Probablemente el rover no llegue a operar como tal en lugares donde puedan existir estas minas, como son en el este de Europa, pero hemos conseguido que los alumnos tomen consciencia sobre la causa. Se han solidarizado con esta y han desarrollado valores europeos”, concluye.

Moreno asegura que es palpable el aumento del rendimiento de los alumnos. “El año pasado conseguimos un 100% de aprobados, algo que no había pasado antes. También se incrementa su capacidad de resolver problemas y afrontar situaciones, lo que le será muy útil en la inclusión en el mercado laboral”. Algunos de estos alumnos, los cuales ya han cursado el Ciclo, ahora están trabajando en Suiza. “Para nosotros es un orgullo. Estamos once profesores del centro implicados en mayor medida, aunque todos los docentes colaboran cuando es necesario”, explica el profesor.

Jaime Alamillo muestra su compromiso con el robot: "cada vez me implicaba más en el proyecto porque descubrí el mundo de la programación, del que no sabía nada y ahora me manejo bastante bien". El alumno confiesa que no tenía motivación por los estudios a sus 23 años y que a través de este trabajo ha descubierto un campo en el que le gustaría seguir formándose. "El año que viene tengo pensado estudiar el ciclo superior y en el futuro probablemente curse alguna carrera universitaria", declara.

Ícaros, el precedente

El inicio de la andadura de este centro en el plano europeo corresponde con el año 2017. Los socios suecos, principales coordinadores del proyecto, se pusieron en contacto con el instituto, ya que querían realizar un proyecto educativo novedoso de manera conjunta con varios países. Fue entonces cuando nació Ícaros, la actividad precedente de Demeter. Esta duró dos años y consistió en la creación de drones. En 2021, el instituto consiguió el Premio a las Mejores Prácticas Educativas en la Unión Europea por ÍCAROS. Este fue el más alto reconocimiento, aunque también obtuvo dos galardones en los Premios Torre Almenara de Estepona.