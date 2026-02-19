Denuncian a un rapero por grabar un videoclip en Málaga con una pistola, un machete, menores y pirotecnia

Un hombre de 24 años, que organizó presuntamente un encuentro con unas cuarenta personas en una plaza de Málaga que causaron desórdenes con artificios pirotécnicos y una pistola de fogueo, entre otras armas, ha sido denunciado por la Policía Local. Agentes especializados en la investigación de redes sociales localizaron durante un rastreo de fuentes abiertas de Internet varios documentos gráficos relacionados con la grabación de un vídeo, en los que se apreciaba cómo varios jóvenes realizaban detonaciones o exhibían armas blancas de gran tamaño.

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de diciembre y, según pudieron saber los agentes, el individuo había realizado un día antes un llamamiento de concentración a través de redes sociales, ha informado este jueves la Policía Local en un comunicado. Como se puede apreciar en las imágenes de los vídeos investigados, los convocados se reunieron en la plaza de la Crucifixión lanzando bengalas, en algunos casos disparándose entre ellos mismos, y exhibiendo uno de ellos, que se encontraba encapuchado, un arma corta de fuego con la que efectuó varios disparos al aire.

Posteriormente, se puede apreciar cómo muestran nuevamente el arma corta, así como otras armas tales como un bate de béisbol y un machete de grandes dimensiones. A consecuencia de los hechos, la sala del 092 recibió varias llamadas en las que se indicaba que un grupo de personas estaban tirando fuegos artificiales mientras se grababan, y tenían música a gran volumen.

Una unidad de la Policía Local se personó en el lugar, aunque a su llegada no estaban lanzando bengalas ni tenían la música puesta, por lo que identificaron plenamente al responsable, e instaron a los presentes a abandonar el lugar, a lo que accedieron. La investigación posterior llevó a los agentes, a través de las pesquisas policiales, a la localización e intervención del arma corta, que resultó ser una pistola detonadora de fogueo que replica cada detalle y peso de una de fuego.