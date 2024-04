Las denuncias por violencia de género en los juzgados de Málaga no paran de crecer: un 9% más en 2023

A los juzgados de Málaga llegan cada año más denuncias por violencia de género. De hecho, registraron más que ninguna otra provincia de la comunidad autónoma con un total de 9.445 –1.762 de mujeres españolas y 867 extranjeras– en el último año, incrementándose en un 9,3% con respecto a 2022 (8.634) y en un 30,87% en comparación con 2021 (7.217). Así se deduce de la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

A finales de 2023, un hombre fue juzgado por maltratar y amenazar a su expareja en Marbella, a pesar de que tenía en vigor una orden que le prohibía comunicarse y acercarse a ella. Tras abordarla, le puso un cuchillo en el cuello y la llevó hasta su casa. En el interior del inmueble le dijo: “Te voy a cortar el cuello, te voy a matar y te voy a enterrar en un campo”. También recibió varios puñetazos en diferentes partes del cuerpo. El individuo fue finalmente condenado a 18 meses de prisión. Como esta, otras 139 sentencias –de las 287 dictadas– también fueron condenatorias, 26 menos que en 2022.

Asimismo, durante el último ejercicio se dictaron 1.116 órdenes de protección, que supone el 69% de las incoadas, siendo denegadas 483 y nueve inadmitidas. El año anterior se adoptaron el 71%: 1.058 de las 1.486 incoadas.

Uno de los problemas a los que se enfrentan los jueces a la hora de condenar a los agresores es que las víctimas, en algunos casos, dan marcha atrás y rehusan declarar contra sus agresores. Si bien, el porcentaje de mujeres que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar disminuyó el pasado año. 516 mujeres -264 españolas y 252 extranjeras- hicieron uso de este derecho el pasado año frente a las 533 de 2022.

En el conjunto andaluz, los juzgados recibieron el pasado año un total de 40.717 denuncias relacionadas con violencia sobre la mujer (5% más que el anterior). Se pidieron 10.008 órdenes de protección –entre los Juzgados de Violencia sobre la Mujer y los Juzgados de guardia–, de las cuales se adoptaron el 78%, lo que supone 7.807 órdenes de protección.

En la comunidad autónoma se contabilizaron un total de 39.404 víctimas, un 4% más que en 2022, de las que el 76% corresponde a españolas y el 24% a extranjeras. En cuanto a las solicitudes de víctimas que decidieron acogerse a la dispensa a la obligación de declarar como testigo, en el año 2023 se produjeron 2.198 (5% del total de las denuncias), lo que revela otro dato positivo.

Natalia, Paula, Carmen, Paqui y Anastasiia: las cinco víctimas mortales de la violencia de género en Málaga el año pasado

No obstante, desde el TSJA inciden en la cifra “dolorosa y preocupante” de fallecimientos. Durante el pasado, once mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas en la comunidad autónoma. A nueve de ellas no se les había aplicado protección; a dos sí. Natalia, Paula, Carmen, Paqui y Anastasiia son los nombres de las cinco víctimas mortales en la provincia de Málaga.

Aunque las mujeres que sufren malos tratos cada vez son más conscientes de que no deben tolerar situaciones de ese tipo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía considera que las agresiones “en el seno de las relaciones de pareja están lejos de desaparecer”.

De esta manera, desde el Alto Tribunal abogan por centrar esfuerzos “en crear una auténtica conciencia social de reproche, singularmente en las generaciones jóvenes”, pues revelan un aumento de actitudes de este tipo de violencia entre el sector más joven de la ciudadanía, cuyas relaciones afectivas comienzan cada vez de forma más precoz, “muy influenciadas por la tecnología y las redes sociales, así como por los estereotipos e ideas sexistas que circulan en ellas”.

En cuanto al número de asuntos que ingresaron en los juzgados de violencia sobre la mujer en 2023, se contabilizaron un total de 60.418 (6% más que el año anterior) y resuelto 58.697 (un 4% más que en 2022). La pendencia a final de año ha sido de 15.081 asuntos (17% más que el año anterior).

Málaga, que fue dotada de una nueva unidad judicial en materia de violencia sobre la mujer, registró 13.780 asuntos penales –un 10,58% más que el ejercicio anterior–, pero tenía 8.978 pendientes al inicio del ejercito. Finalmente, se resolvieron 13.431 y quedaron pendientes 10.825. De media, cada juzgado ingresa unos 2.010 asuntos, sin tener en cuenta los de Fuengirola y Marbella que también tratan estos casos. Además, el TSJA destaca la necesidad de adoptar medidas sobre el Juzgado de Instrucción número 3 de Torremolinos, que comparte funciones de Juzgado de Instrucción y Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

En este contexto, un dato que no recoge la memoria al escaparse del ámbito y actuación judicial, pero del que sí alerta, es el relativo al aumento de la violencia sexual por menores de 14 años. Entre la pluralidad de causas que indican los expertos está, apostilla el TSJA, “la fragilidad de los controles de las webs de alto contenido pornográfico”, es decir, el acceso a contenido sexual en las redes a edades muy tempranas sin controles efectivos o reales.

En octubre del pasado año, sin ir más lejos, una adolescente acudió a un descampado de la capital malagueña, donde se celebraba el cumpleaños de una amiga al que asistieron numerosos jóvenes conocidos del instituto. Allí se tomó una copa que le ofreció uno de los asistentes y comenzó a sentirse mareada, hasta el punto de que llegó a sospechar que le habían suministrado algún tipo de sustancia en la bebida. La joven relató a los agentes que, entonces, empezó a sufrir tocamientos de carácter sexual por parte de varios menores que se encontraban en la fiesta.