El ruido sobre Dylan Osetkowski y el pálpito del Unicaja

El Unicaja tiene que lidiar con informaciones que apuntan a la salida de Dylan Osetkowski del club. En ese juego del mercado, donde los malagueños ocupan buena parte de la parrilla mediática, consecuencia de lo bien que se está haciendo en Málaga. Juanma Rodríguez pasaba este martes por Zona Verde de 101 TV para analizar la actualidad del club, se está en una posición de culminar una temporada grandiosa, con unos play offs a la vuelta de la esquina, pero en el día a día hay que disminuir el trabajo del verano, en unas semanas que serán complejas en el club, de varios frentes abiertos, aunque con una estabilidad contractual en la mayoría de los jugadores. También el de San Diego, al que resta un año de contrato, pero la Euroliga acecha, se ve a Málaga como un caladero interesante, pero hay planes de contingencia.

Rodríguez apunta a filtraciones interesadas, que se multiplicaron justo en la semana de Belgrado. "Bastante ruido tenemos ya con lo de Dylan, en radios, periódicos, webs. Curiosamente hablando de nuestros jugadores, intento de desestabilizar, antes de la Final Four, un jugador tras otro, más que irán saliendo, otro que hemos fichado... Nosotros tenemos claro que esta plantilla, y lo he dicho por activa y por pasiva, hay que intentar que sigan la mayor parte de ellos. Y en eso estamos centrados. Cuando tengamos que comunicar cosas, lo haremos. Lo que sí hay que trabajar es que estas situaciones no afecten al vestuario, no afecten a Dylan, y a fulanito al día siguiente. A mí nadie me ha llamado para preguntarme cuál es la cláusula de Dylan o de un club. ¿Puede haber interés? Evidentemente los clubes tienen que preguntar, yo tengo que preguntar situaciones de jugadores de cara al futuro. Nosotros tenemos ya uno fichado (Tyson Pérez)", apuntaba el director deportivo del Unicaja, que insinuaba que todas esas informaciones han podido influenciar en el baloncesto del californiano.

Usaba una comparación para contextualizar lo que está ocurriendo con Osetkowski. "No va a haber muchos cambios, pero van a seguir saliendo este tipo de cosas. Tiraría un año para atrás y me acuerdo que se decía que Alberto Díaz se iba al Real Madrid, en cuántos sitios salió. Yo pediría disculpas a mis oyentes o lectores. Teníamos claro que Alberto iba a salir aquí, estábamos muy sorprendidos por todo lo que salía. Estamos muy acostumbrados a que curiosamente con el Unicaja, a fcon tres o cuatro agencias poderosas, que se quitan jugadores entre ellos, utilizan periodistas para su beneficio y al revés. En este juego nos toca estar en medio porque estamos arriba, solo pido que a los jugadores les afecte lo menos posible. Nuestro objetivo es que continúen la mayor cantidad de jugadores de esta plantilla", insistía. También en que no se negociará una cláusula.