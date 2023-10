La mejora de las depuradoras de Nerja, Guadalhorce y Antequera permitirá más aguas regeneradas en 2024

La sequía que asola la provincia de Málaga desde hace cuatro años, causada por la falta de precipitaciones, hizo que la Junta de Andalucía aprobara un plan para aumentar las aguas regeneradas en la provincia. Con el primer Plan de Aguas Regeneradas está punto de concluir con el fin de las obras del terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Peñón del Cuervo, la administración pública ya trabaja en un segundo, que podría llegar a proporcionar, como mínimo, hasta 68 hectómetros cúbicos.

Con este II Plan de Aguas Regeneradas se iniciarán buena parte de las obras previstas en 2024 y con la incorporación de nuevos recursos hídricos hasta 2027, según la consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta, Carmen Crespo. En este sentido, ha precisado que en la provincia de Málaga se iniciarán las obras para poner en marcha los tratamientos terciarios en 2024 en la depuradora de aguas residuales (EDAR) de Nerja, sumando próximamente también terciarios de la EDAR del Guadalhorce y estudiando también instalar un terciario en la EDAR de Antequera.

Crespo ya explicó hace una semanas que la puesta en marcha de los tratamientos terciarios para tener aguas regeneradas en la EDAR de Nerja se contempla en el tercer Decreto de Sequía de la Junta de Andalucía y llegará a proporcional hasta tres hectómetros cúbicos de agua para los regantes del área de la Axarquía más oriental.

En cuanto a la llegada de las aguas regeneradas al Valle de Guadalhorce, los regantes de la zona aseguran que están dispuestos a hacer uso de este recurso, pero para que lleguen hasta sus cultivos necesitan "modernizar" sus instalaciones. “Los regantes del Guadalhorce no podemos afrontar las aguas regeneradas porque no tenemos conducciones necesarias”, señalan y añaden que sus infraestructuras están “destrozadas”, ya que tienen más de 60 años. Por ello, los agricultores de la zona piden una solución “urgente” en la que se proteja a la agricultura y al trabajador del campo, para así "mantenerlo y que no se pierda".

Cabe recordar que cuando concluyan las obras, en unas semanas, del terciario de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) del Peñón del Cuervo, se alcanzará la cifra de 22,5 hectómetros cúbicos de aguas regeneradas para el riego en la Axarquía. Se trata, según ha explicado Crespo, “de una cantidad de agua comparable a la que podría generar una desaladora”. El terciario de Peñón del Cuervo supondrá el fin del I Plan de Aguas Regeneradas que activó la Consejería de Agua.

De igual forma, los regantes de la comarca ya cuentan con aguas regeneradas que les llegan desde los tratamiento terciarios de El Algarrobo, Torrox, Vélez-Málaga y la conexión del terciario de la EDAR del Rincón de la Vitoria con los regadíos del Sector 8 del Plan Guaro, la cual proporciona 3,1 hectómetros cúbicos. En el caso de la EDAR del Peñón del Cuervo, la instalación enviará a los regantes de la comarca nueve hectómetros cúbicos más de aguas regeneradas. Asimismo, a la comarca, aparte de los 22,5 hectómetros de aguas regeneradas para el riego, también llegan 10 hectómetros de agua nueva para el abastecimiento desde el Bombeo de La Rosaleda y los Pozos del río Chíllar. En este sentido, desde la Consejería sostienen que la inversión asciende a los 50 millones de euros.