Desescalada Málaga: Los empresarios ven un "error" no pasar a la fase 2

Los empresarios malagueños critican que Málaga no entre en la fase 2 del proceso de desescalada del coronavirus el próximo lunes junto al resto de provincias andaluzas. "Malaga por derecho propio tenía la oportunidad de pasar a la fase 2, para no seguir forzando estas absurdas asimetrías entre provincias andaluzas. Si se trata de evolucionar en la llamada desescalada cada 14 días de manera mecánica, se evidencia falta de flexibilidad y de criterios rigurosos. No hay evidencias que demuestren que Málaga pueda estar en peores condiciones que otras provincias andaluzas y españolas", ha señalado Javier González de Lara, presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía y de Málaga.

González de Lara añade que "es un error y perjudicará económicamente nuestro regreso a la normalidad, pues iremos con un compás diferente. El retorno de los trabajadores incursos en ERTES será más lento y complicará el funcionamiento de nuestra industria turística coincidiendo con las fases 3 y 4".

“Es una gran decepción y es malísimo económicamente para Málaga, no solo a nivel de imagen sino para los negocios”, ha afirmado el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, Sergio Cuberos, sobre la imposibilidad de cambiar de fase desde este lunes. “Se esperaba con ganas por parte del tejido empresarial que se diera el paso a la fase 2 para que la hostelería pudiera abrir el interior de sus locales y hubiera más movimientos de personas, pero al final los restaurantes que no tengan terraza van a tener que estar otra semana esperando con lo que ello supone”, añade Cuberos, quien no entiende por qué el Gobierno no ha cambiado de criterio “cuando sanitariamente no hay motivos para no pasar de fase y cuando este Gobierno cambia de criterio cada dos por tres con otras cosas”.

El presidente de la Cámara de Comercio asegura que, según un informe de este organismo, entre el 20 y el 25% de las empresas malagueñas van a cerrar o a sufrir mucho por causa del coronavirus y “este retraso en el cambio de fase ayuda a que ese número sea aún mayor”. Cuberos exige a los políticos locales y regionales de PSOE y Unidas Podemos que intenten influir en el Gobierno para que sea “sensible” a las reclamaciones de Málaga y lamenta la “gran incertidumbre” que hay ahora mismo en el tejido empresarial malagueño y entre los touroperadores a la hora de organizar viajes a la Costa del Sol.