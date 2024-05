El CEO de la Euroliga: "Las puertas siempre han estado abiertas para el Unicaja; es una gran organización"

Con el título de la Basketball Champions League y el liderato hasta hace unos días en la ACB, con perspectivas de pelearlo hasta el final, se ha debatido mucho sobre si el Unicaja debería volver a la Euroliga, al menos intentarlo. En el club el pensamiento está meridianamente claro, así lo manifestó el presidente del club, Antonio Jesús López Nieto, esta semana. "No podemos estar en la Euroliga aunque tuviéramos todo el dinero del mundo. Si quisiéramos, tendríamos que ir a la Eurocup. Y no, no es el momento. Estamos contentos con la BCL. Esto va a cambiar pronto y vamos a estar posicionados en el sitio más inteligente", argumentaba el dirigente malagueño: "El marco va a cambiar en breve y tenemos que estar posicionados. Ahora no vamos a pegar volantazo, porque nos ha ido bien, les ha ido bien a todos los que jugaron la BCL en sus diferentes ligas. Los tres equipos españoles estamos bien posicionados en la ACB. La competición es muy llevadera, te permite cada dos semanas a principio de temporada no estar toda las semanas viajando. Comparativamente es mejor. El Bonn trasladó prácticamente su equipo y entrenador al París y ha ganado con mucha más facilidad la Eurocup que la BCL. Son datos objetivos. El marco ideal sería que Eurocup y BCL estuvieran juntos, pero como no va a ocurrir este próximo año vamos a seguir donde estamos, que nos ha ido bien. Sería un volantazo y falta de criterio. No estoy contento con que estuviéramos en Belgrado con tan poco público, pero en el tema competicional pues sí estamos satisfechos".

Sin embargo, desde la Euroliga se está abierta a que el Unicaja regrese al lugar en el que estuvo 20 años. Así lo manifestaba el CEO de la competición, Paulius Motiejunas, en una interesante entrevista en As. "Técnicamente, no veo razones para que no puedan volver a la Eurocup. Siempre han sido un gran equipo. He estado en Málaga muchas veces, conozco a la gente que ha estado allí. Es una gran ciudad con un gran pabellón, grandes jugadores. Unicaja es una gran organización. Ellos tomaron la decisión de ir a la Champions. No veo por qué no pueden volver si deciden venir a la Eurocup. Las puertas siempre han estado abiertas para el Unicaja", afirmaba Motiejunas, que era cuestionado por la posible fusión entre la BCL y la Eurocup: "Es una de las opciones que está sobre la mesa. Y mientras se está discutiendo, no puedo decir si está sucediendo o no. Hay muchas cosas que hay que resolver. Por supuesto, es uno de los temas pendientes, como las Ventanas y otras cosas". "Ahora mismo, estamos centrados en Berlín, París y Londres en Europa. Alemania, Gran Bretaña y Francia. Estos son los mercados más maduros", decía sobre la ampliación de la competición.

Uno de los temas que a los actuales mandatarios del Unicaja no les seduce es que las diferencias de ingresos entre los clubes de licencia y el resto hace que no sea rentable participar. Montiejunas decía que "estamos trabajando en ello. Sabemos que tenemos que mejorar, que regular cuánto gastan los clubes para obtener a los jugadores. Sabemos que este es un momento en el que hay una gran competencia para obtener a los mejores jugadores: a la NBA y la G-League se han unido Japón y Australia… Todos luchan por los mismos jugadores y eso produce un aumento de precios. Tiene que haber un equilibrio para que puedan venir los mejores jugadores sin descuadrar números. Estamos hablando con los clubes y creo que poco a poco tendremos este mecanismo de control. Este es uno de los objetivos que tengo, que los clubes no pierdan dinero y que al menos estén a la par entre lo que gastan y lo que ingresan". Y otro, que el hecho de entrar en la Euroliga, como sucedió en 2017 cuando se entró vía Eurocup, no garantice la permanencia, como le sucede a Valencia: "Desafortunadamente, entre Alba Berlín, Virtus de Bolonia, los dos equipos de Belgrado y Valencia, uno tendrá que bajar porque París estará. Todos tienen 20 por ciento de posibilidades de bajar. Los equipos son iguales para nosotros y serán los socios los que tomen una decisión. El Valencia ha jugado una gran fase regular y además está construyendo un nuevo pabellón, muy atractivo. Es increíble, un gran paso para el club. Están haciendo grandes cosas, muy positivas. El Valencia es un club de futuro en la Euroliga, pero es cierto que el año que viene es como es y hay una opción entre cinco de que quede fuera".

Por último, preguntado por la labor del malagueño Daniel Hierrezuelo, jefe de los árbitros de la competición, dijo el lituano que "está empezando, como yo. Estoy contento de tener un nuevo agente en la organización con nuevas ideas".