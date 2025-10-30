Desmantelan dos plantaciones de marihuana y detienen a seis personas en Cártama (Málaga)

La Guardia Civil ha desmantelado dos plantaciones de marihuana en una finca de Cártama (Málaga) que sumaban 535 plantas y ha detenido a seis personas, dos de las cuales han ingresado en prisión.

Una plantación estaba en el exterior, camuflada entre árboles y plantas autóctonas, y la otra en interior, con plantas de marihuana en fase de crecimiento, ha informado la Guardia Civil, que ha detallado que las seis personas han sido arrestadas por la supuesta comisión de delitos de elaboración y cultivo de marihuana, defraudación de fluido eléctrico y tenencia ilícita de armas.

En la llamada operación Dealbis, los agentes identificaron a personas que entraban y salían de manera frecuente de la finca, todas con antecedentes por delitos contra la salud pública, y efectuaron un registro en el que descubrieron las plantaciones de marihuana.

En la plantación exterior había 120 plantas en floración, alguna de las cuales alcanzaba los 3 metros de altura, mientras que la interior disponía de 415 plantas en crecimiento.

También hallaron una escopeta de cañones recortados municionada, una pistola detonadora manipulada para usar munición real, un machete de grandes dimensiones, 23 kilogramos de cogollos de marihuana envasados al vacío y dispuestos para ser distribuidos y 1,6 kilos de hachís, además de numeroso material para el laboratorio de drogas.

La finca tenía un enganche ilegal de fluido eléctrico que daba corriente a todas las estancias de la parcela y el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Málaga decretó el ingreso en prisión de dos de los detenidos.