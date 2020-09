La construcción del Metro de Málaga en su aproximación al Centro histórico sigue cumpliendo un papel relevante en la configuración de la historia pasada de la ciudad. Desde hace ahora año y medio, las excavaciones arqueológicas desarrolladas en el entorno de la Avenida de Andalucía se han convertido en la herramienta más útil para aportar luz sobre detalles de la Málaga musulmana que o eran desconocidos o no estaban del todo desarrollados.

Una profundización al que sumar ahora el hallazgo de un tramo lineal de la muralla nazarí del siglo XIII. Nada tiene que ver esta estructura con la conocida muralla medieval del casco antiguo, que discurre por la calle Carretería, entre otros puntos. La ahora localizada en la margen derecha del Guadalmedina corresponde al conocido arrabal de Attabanin, que se extiende hasta el El Perchel.

La naturaleza misma de los restos hacen que estén catalogados como Bien de Interés Cultural (BIC), lo que obliga a su conservación y salvaguarda. Pero ¿qué valor real tienen? Expertos consultados por este periódico precisaron que si bien se asumía que la muralla tenía que aparecer en un punto u otro, no estaba del todo claro el trazado. "No estaba bien documentado por dónde discurría el tramo, pero sabemos que el arrabal que había ahí y que se ha documentado en toda la obra estaba amurallado a partir del siglo XII", explicó una de estas fuentes, quien indicó que lo ahora encontrado forma parte de la misma estructura que tiene continuidad hacia El Perchel. Justamente en este punto del recorrido del Metro fue localizado en 2010 otro tramo de envergadura, junto a una de las puertas del arrabal.

De acuerdo con esta teoría, la muralla cierra todo el perímetro del arrabal, incluyendo, ahora se sabe, la parte del río. "Lo que no sabíamos era si estaba más avanzada o menos, no sabíamos el punto exacto donde estaba localizada", admitieron las fuentes, que confirmaron las dudas que existían respecto a si la parte del río contaba o no con una protección de este tipo. "Esto confirma y atestigua que el arrabal tenía la cerca y que iba paralela al río”, subrayaron.

Los restos de la muralla nazarí junto al Guadalmedina pertenecen al siglo XIII

El crecimiento de la ciudad medieval hizo que parte de la población diese el salto más allá de la muralla, configurando dos arrabales. De ello da constancia el historiador Al-Idrisi, quien "ya hablaba de uno al norte, en la zona del Cervantes y la Plaza de la Merced, conocido como el de Fontanella, y otro en la otra margen del río, el de Attabanin, pero lo que no hacía era mencionar que estuviese cercado en ese momento".

Y conforme el nuevo barrio musulmán se va configurado y creciendo se complementa con la construcción de unas defensas. Los historiadores apuntan que también se levantaron edificios como una mezquita, de la que se tiene indicio por otras excavaciones en la zona, y unos baños públicos, encontrados en los trabajos de construcción del hotel Ibis.

Conocido el hallazgo y tras la intervención de la Consejería de Cultura, ahora toca a la Agencia de Obra Pública poner en marcha la maquinaria para salvar lo encontrado y no alterar el avance de la infraestructura del suburbano. La propia consejera de Fomento, Marifrán Carazo, ya expuso el pasado lunes que el hallazgo no estaba afectando "al día a día de la obra".

Por lo que se sabe, la operación de salvaguarda de este tramo lineal de muralla, localizado a unos 2,5 metros de profundidad respecto a la cota de calle, tiene mucha menos complejidad que la de la traza de Callejones del Perchel, que motivó una actuación de envergadura. De hecho, en este caso los expertos vienen a relacionar más bien la actuación al episodio vivido años atrás en la Alameda con los restos del fuerte de San Lorenzo.