Vídeo: "¿Quiere acabar detenido? ¡Que se vaya para su casa!", la advertencia de una policía a un vecino en Málaga

El estado de alarma decretado por el Gobierno, que este fin de semana prorrogó durante dos semanas más, no está siendo todavía cumplido a rajatabla en Málaga. Aunque las calles lucen vacías y los bares y comercios han echado, en su mayoría, las persianas, aún son varios los vecinos que no acaban de tomarse en serio la medida de confinamiento y siguen desobedeciendo a las autoridades. Este fue el caso protagonizado por un hombre al que una agente de la Policía Local amenazó con detener por, supuestamente, resistirse a marcharse a su casa.

Ocurrió durante la primera semana de cuarentena en la barriada malagueña de Monte Pavero. Según fuentes policiales, el individuo alegó que había salido a cambiar su vehículo de sitio. Cuando la policía se percató de ello le instó a que volviera a su domicilio ya que no se trataba de una situación urgente. Tras negarse, indicaron las mismas fuentes, a deponer su actitud y regresar, la situación se tensó. La agente, con firmeza, le preguntó entonces si quería acabar detenido. Porque, apostilló, de ser así "yo le detengo ahora mismo y se ha acabado".

A renglón seguido, volvió a pedirle, esta vez, elevando considerablemente el tono de voz, que volviera a su casa. El hombre terminó obedeciendo y no fue necesario colocarle los grilletes. Esta misma semana, la Policía Local denunció a seis personas que participaban en una fiesta en un inmueble que no era el suyo. Incumplía la orden de no circulación incluida en estado de alarma decretado por el coronavirus y también se molestaba por ruido a los vecinos.

Entre el lunes y el martes, los efectivos denunciaron a un total de 71 personas por no acatar las medidas preventivas decretadas relacionadas con el confinamiento en casa, lo que supone un total de 982 desde la entrada en vigor del decreto. Además, el pasado 17 de marzo, fue detenido un hombre de 28 años como presunto autor de un delito de desobediencia a agentes de la autoridad, ya que estaba haciendo running por el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso, a pesar de ser apercibido en varias ocasiones, sumándose a ello su negativa a ser identificado.