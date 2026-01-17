Detenido un guardia civil de Cádiz ‘a sueldo’ del narco con 200.000 euros en su trastero

La investigación que ha puesto al descubierto tres bandas criminales, una de ellas vinculada al Balkan Cartel, o Clan de los Balcanes, que actuaban de forma coordinada para asaltar presuntamente buques portacontenedores con cocaína, ha sacado a la luz uno de los episodios más sensibles de la operación: el caso, entre los 30 detenidos, de un guardia civil destinado en el Servicio Marítimo del Instituto Armado en una zona caliente como es el Estrecho y la desembocadura del Guadalquivir, según explica el responsable de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional, integrada en la Unidad de Droga y Crimen Organizado (Udyco).

Le conocen con el apodo de Cobe Bryant, que recuerda al fallecido jugador de la NBA. En su trastero le fueron localizados 200.000 euros. Los investigadores trabajan con la hipótesis de que el agente, que se encuentra en prisión, se encargaba, supuestamente, de dar cobertura al narco, facilitando la logística necesaria para introducir alijos de droga.

La Policía cree que formaría parte de una estructura asentada en el Campo de Gibraltar, clave para asegurar el éxito de los robos. Su colaboración, según las pesquisas, supuso una ventaja estratégica para el grupo criminal. “Tenían a este guardia civil en cartera. Era una ventaja enorme frente a otras organizaciones”, sostiene el jefe de la brigada, acostumbrado a tapar los poros de la droga que entra en España.

En el operativo, los investigadores decomisaron casi 2.500 kilos de cocaína. Uno de los grupos estaba supuestamente liderado por un conocido traficante –El marquesito– especializado en la logística de las lanchas rápidas. “Conoce perfectamente el entorno y el ambiente”, señala el investigador. Su estructura contaba, presuntamente, con el apoyo del agente arrestado, que presuntamente suministraba información y medios para garantizar que la droga entrara “de forma segura”.

El guardia civil estaba destinado en el Servicio Marítimo de Cádiz, una unidad recientemente visitada por el Rey, Felipe VI, y en cuyo entorno operativo se habrían ejecutado parte de las maniobras de introducción de la cocaína. En el registro de su vivienda, los investigadores encontraron 200.000 euros que mantenía ocultos en un trastero.

La investigación, desarrollada de forma conjunta por la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Agencia Tributaria, comenzó en octubre de 2024 tras la incautación de 88 kilos de cocaína en Mijas. A partir de ahí se destapó la existencia de tres organizaciones interconectadas: una vinculada al Balkan Cartel, propietaria de la droga; una segunda de origen colombiano; y una tercera asentada en el Campo de Gibraltar, encargada de la logística marítima.

Esta última era la que proporcionaba las embarcaciones de alta velocidad, combustible, escalas y apoyo operativo para los rescates de droga en alta mar. “Se dedicaban sobre todo a la logística en lanchas”, relata el inspector jefe.

La implicación del agente detenido permitía a la organización minimizar riesgos, evitar controles y moverse con mayor seguridad en una zona especialmente vigilada por las fuerzas de seguridad. El detenido permanece en prisión por orden del juez mientras continúan las diligencias judiciales y el análisis de la información obtenida.